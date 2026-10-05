«Камертон театра»: Режиссёр Шульев рассказал о работе со Светланой Немоляевой
Режиссёр Шульев назвал Светлану Немоляеву камертоном театра имени Маяковского
Главный режиссёр театра имени Вахтангова Анатолий Шульев поделился своим мнением о народной артистке РСФСР Светлане Немоляевой.
В беседе с NEWS.ru Шульев назвал актрису камертоном театра имени Маяковского. По его словам, она во многом формирует приятную творческую атмосферу в театре.
«Светлана Владимировна, если чувствует, что ты хороший художник, то полностью отдаётся процессу, шутит, создаёт приятную атмосферу. Немоляева в целом — камертон Маяковки. Камертон есть во всех театрах: какой он, такой и театр. Если ведущий артист, который является камертоном, обидчивый и злой, то и театр будет таким же», — пояснил Анатолий Фёдорович.Главный режиссёр театра Вахтангова работал с Немоляевой во время постановки спектакля «Бешеные деньги». По словам Шульева, ему было легко взаимодействовать с народной артисткой, несмотря на большую разницу в возрасте.