«Зуб даю, что это правда, и я действительно так делаю»: Лолита показала лайфхак с джинсами

Лолита Милявская (Фото: Telegram/@lolitamilyavskaya)
Лайфхак с примеркой джинсов показала певица Лолита Милявская в соцсетях. По словам исполнительницы хита «Я обиделась», ее этому научили в Нью-Йорке примерно в 2004 году в одном из магазинов.
«Зуб даю, что это правда, и я действительно так делаю, когда покупаю брюки и юбки. Научили в Нью-Йорке в одном магазине году в 2004. Передаю знания с тех пор», — пояснила бывшая жена Александра Цекало.
На кадрах можно увидеть, как Милявская берет джинсы и примеряет их на манер верхней одежды. При этом она уточнила, что не знает, как мерить мужские джинсы. По словам женщины, в ее жизни сейчас ничего не происходит. Ее лайфхак впечатлил юзеров.
Репутация Лолиты пострадала после «голой» вечеринки блогера Насти Ивлеевой в 2023 году.
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