«Я стала уродиной?»: звезда «Дома-2» Ирина Пинчук объяснилась с подписчиками

06 февраля 2026, 22:58

Ирина Пинчук резко ответила хейтерам после смены имиджа

Ирина Пинчук (Фото: Instagram* / @pinchuk_official)

Звезда реалити-шоу «Дом-2» Ирина Пинчук столкнулась с волной критики после кардинальной смены имиджа.





Блогер перекрасила волосы в яркий огненный оттенок, однако вместо ожидаемой поддержки получила множество негативных комментариев от подписчиков.



Ирина не стала молчать и эмоционально отреагировала на хейт. Она призналась, что была удивлена такой реакцией и не понимает, что именно вызвало столь жёсткую критику. По словам Пинчук, кроме смены цвета волос, она ничего радикального во внешности не меняла, а обвинения в чрезмерных изменениях ей кажутся необоснованными.





«Я стала уродиной? Такой жёсткий хейт. Так интересно, что я с собой такого сделала? Перекрасила волосы и всё?» — высказалась блогер, комментируя нападки.