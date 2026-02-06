«Я стала уродиной?»: звезда «Дома-2» Ирина Пинчук объяснилась с подписчиками
Ирина Пинчук резко ответила хейтерам после смены имиджа
Звезда реалити-шоу «Дом-2» Ирина Пинчук столкнулась с волной критики после кардинальной смены имиджа.
Блогер перекрасила волосы в яркий огненный оттенок, однако вместо ожидаемой поддержки получила множество негативных комментариев от подписчиков.
Ирина не стала молчать и эмоционально отреагировала на хейт. Она призналась, что была удивлена такой реакцией и не понимает, что именно вызвало столь жёсткую критику. По словам Пинчук, кроме смены цвета волос, она ничего радикального во внешности не меняла, а обвинения в чрезмерных изменениях ей кажутся необоснованными.
«Я стала уродиной? Такой жёсткий хейт. Так интересно, что я с собой такого сделала? Перекрасила волосы и всё?» — высказалась блогер, комментируя нападки.Кроме того, Ирина сообщила, что в настоящее время находится в больнице, однако раскрывать диагноз отказалась. При этом она подчеркнула, что её состояние не связано с расставанием с Араем Чобаняном — отцом её сыновей.