Тайный роман в «звездной» колонии, молодая любовница и потеря наследства: как живет после выхода по УДО Михаил Ефремов
Михаил Ефремов после освобождения по УДО продолжает попытку вернуться в профессию и наладить личную жизнь. Сейчас актер репетирует главную роль в спектакле, мечтает снова сниматься в кино и, по словам близких, «навсегда завязал» с алкоголем. Что происходит в жизни артиста, как он добровольно лишился дорогостоящего имущества и с кем состоит в отношениях, расскажет «Радио 1».
Ефремов вернется в кино?После условно-досрочного освобождения из колонии Михаил Ефремов старается вернуться к прежней жизни. Сейчас он репетирует главную роль в дуэте с Анной Михалковой в спектакле Никиты Михалкова «Без свидетелей», премьера которого в «Мастерской 12» успешно прошла 25 марта 2026 года. Служитель сцены также не оставляет надежд вернуться в кино. Шансы на возвращение на экраны увеличивает внешнее преображение самого Михаила.
Близкие отмечают, что актёр, навсегда завязавший с алкоголем, заметно помолодел, подтянулся и выглядит абсолютно здоровым. От былой одутловатости и проблем со здоровьем не осталось и следа.
Никита Ефремов рассказал, как отец привыкает к свободеСын актёра Никита Ефремов внимательно следит за тем, как отец вписывается в новую реальность. В эфире VK-шоу «Кстати» он поделился наблюдениями, которые лучше любых комментариев показывают, как сильно изменился мир за четыре с половиной года, проведённые Михаилом Ефремовым в колонии.
«Папа с трудом привыкал к свободной жизни. Он смотрит: вокруг одни китайские машины, ничего не узнаёт. И потом такой: «А что, у вас Юра Борисов Пушкина сыграл?» Очень удивился», — рассказывал Никита в эфире.Со слов людей из близкого окружения, от алкоголя Ефремов действительно отказался. Это было одним из важнейших условий УДО. Он даже бросил курить из-за серьёзных проблем с лёгкими, которые обострились в колонии.
Новая женщина, старая семья: к кому ушёл Ефремов после колонииСамой значимой личной переменой для Михаила стало фактическое прекращение его 23-летнего брака с пятой женой Софьей Кругликовой, в котором у пары родились трое детей. Разрыву предшествовало появление в жизни актёра новой возлюбленной — 41-летней коллеги Дарьи Белоусовой. Их тайный роман начался ещё до заключения: Дарья регулярно навещала Ефремова в колонии наряду с законной супругой. Оформлять развод артист начал сразу после возвращения на свободу. В июле 2025 года Михаил съехал из семейной квартиры в Москве и перебрался на подмосковную дачу в Красногорск. Позже появлялась информация, что документы так и не были поданы. Однако источник из окружения семьи рассказал: «Это вопрос времени. Сейчас уже точно ничего не исправить, но сам бюрократический факт развода, возможно, пока отложат из-за несовершеннолетних детей и нежелания снова попадать на первые полосы СМИ». Сразу после освобождения актёр занялся лечением. У него диагностировали хроническую обструктивную болезнь лёгких.
Избежал войны за наследствоПока Михаил отбывал срок, из жизни ушел брат его матери, пианист Александр Покровский. В наследство от дяди Ефремову досталась внушительная жилплощадь в столице: пятикомнатная квартира на Тверской и доля в «трешке» на Олимпийском проспекте. Однако в последние годы за престарелыми Покровскими заботились их ученица Александра с супругом. Когда хозяев не стало, пара заявила, что квартира якобы была обещана им целиком.
Бумаг, подтверждающих это, не нашлось, и доказать что-либо через суд не представлялось возможным. Михаил не стал ввязываться в тяжбу. Рассудив, что люди, ухаживавшие за его дядей и тётей, заслужили награду, он по собственной воле отдал им свою долю — оформил дарственную и сам оплатил все сопутствующие расходы.