Михаил Ефремов впервые после освобождения из ИК вышел на сцену театра «Мастерская 12»

Михаил Ефремов (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)

Актер Михаил Ефремов впервые после освобождения из тюрьмы вышел на сцену. Кадры со спектакля опубликовало издание «Известия».



Уточняется, что Ефремов принял участие в предпремьерном показе пьесы «Без свидетелей» в театре «Мастерская 12». На представлении присутствовали родственники и близкие актёров, а также представители СМИ.

В постановке Ефремов играет ключевую роль Его — человека, охваченного страхом и одиночеством, который тщетно стремится к семейному благополучию. Сценическим партнёром артиста стала Анна Михалкова.

До этого стало известно, что Никита Михалков раскритиковал актёрскую игру Михаила Ефремова во время репетиции первого спектакля после тюрьмы. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

