Михаил Ефремов впервые после освобождения из ИК вышел на сцену театра «Мастерская 12»
Актер Михаил Ефремов впервые после освобождения из тюрьмы вышел на сцену. Кадры со спектакля опубликовало издание «Известия».
Уточняется, что Ефремов принял участие в предпремьерном показе пьесы «Без свидетелей» в театре «Мастерская 12». На представлении присутствовали родственники и близкие актёров, а также представители СМИ.
В постановке Ефремов играет ключевую роль Его — человека, охваченного страхом и одиночеством, который тщетно стремится к семейному благополучию. Сценическим партнёром артиста стала Анна Михалкова.
До этого стало известно, что Никита Михалков раскритиковал актёрскую игру Михаила Ефремова во время репетиции первого спектакля после тюрьмы. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: