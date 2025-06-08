«Я такой её запомнила»: Лолита рассказала о последнем разговоре с Жанной Фриске
Лолита Милявская рассказала о разговоре с Фриске в новогоднюю ночь
Уход из жизни Жанны Фриске в 2015 году стала для всех неожиданностью. Лолита Милявская в своём разговоре с NEWS.ru призналась, что в смерть певицы не может поверить до сих пор.
Артистка рассказала, что Жанна всегда была для неё человеком, оптимистично смотрящим в будущее. Лолита, едва сдерживая слёзы, поделилась историей былого разговора с певицей.
«Последний разговор с ней у меня был не накануне смерти, а в новогоднюю ночь. Она говорила, что ещё хочет родить ребёнка, что она счастлива. У нее была ремиссия. Я такой ее и запомнила», — растроганно сообщила телеведущая.Жанна Фриске ушла тихо и незаметно для своих коллег, а в последний миг с ней были только её близкие. Но смерть певицы не объединила семью, а лишь спровоцировала войну между родственниками. Родители и сестра Жанны противостоят отцу её ребенка Дмитрию Шепелеву, а он запретил им приближаться к сыну.