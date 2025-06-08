«Я такой её запомнила»: Лолита рассказала о последнем разговоре с Жанной Фриске

08 июня 2025, 21:17

Лолита Милявская рассказала о разговоре с Фриске в новогоднюю ночь

Лолита Милявская (Фото: Telegram @lolitamilyavskaya)

Уход из жизни Жанны Фриске в 2015 году стала для всех неожиданностью. Лолита Милявская в своём разговоре с NEWS.ru призналась, что в смерть певицы не может поверить до сих пор.





Артистка рассказала, что Жанна всегда была для неё человеком, оптимистично смотрящим в будущее. Лолита, едва сдерживая слёзы, поделилась историей былого разговора с певицей.

«Последний разговор с ней у меня был не накануне смерти, а в новогоднюю ночь. Она говорила, что ещё хочет родить ребёнка, что она счастлива. У нее была ремиссия. Я такой ее и запомнила», — растроганно сообщила телеведущая.