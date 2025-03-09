«Я тебе этого никогда не прощу»: 8-летний сын Ксении Собчак рассказал о позорящей его матери

Платон (фото: Instagram* @xenia_sobchak)
Сын Ксении Собчак раскритиковал мать за то, что она скачала TikTok и постит туда танцы.
В Международный женский день журналистка опубликовала забавный ролик, в котором её 8-летний сын Платон сурово отчитывает мать. Собчак пояснила, что накануне друзья показали мальчику видео, которые она публикует в соцсетях.
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«Я тебе никогда не прощу, что ты закачала TikTok на свой телефон. Ты сама видела, что ты там творишь?», – заявил Платон.В ответ на это Ксения спросила, что именно она делает. Платон предложил ей посмотреть всё самостоятельно, поскольку он не хочет позориться. В частности, мальчик остался недоволен танцами мамы в TikTok.
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Анастасия Чинкова