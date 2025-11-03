«Я тебе не верю»: Сидни Суини устроила громкую ссору с бывшим женихом на глазах у прохожих

03 ноября 2025, 23:56

Актриса Сидни Суини накричала на экс-возлюбленного на глазах у прохожих

Сидни Суини (Фото: Instagram* / @sydney_sweeney)

Американская актриса Сидни Суини оказалась в центре внимания после публичного конфликта с бывшим женихом Джонатаном Давино. Об этом сообщает TMZ.





Инцидент произошел в Санта-Монике, штат Калифорния, рядом с рестораном Giorgio Baldi, где пара недавно ужинала.



Очевидцы рассказали, что после ужина Суини сначала села в свою машину, проехала несколько кварталов, а затем пересела в автомобиль экс-возлюбленного.





«Я тебе не верю. Пожалуйста, уйди, оставь меня в покое», — громко и эмоционально высказалась актриса.