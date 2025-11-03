Достижения.рф

«Я тебе не верю»: Сидни Суини устроила громкую ссору с бывшим женихом на глазах у прохожих

Актриса Сидни Суини накричала на экс-возлюбленного на глазах у прохожих
Сидни Суини (Фото: Instagram* / @sydney_sweeney)

Американская актриса Сидни Суини оказалась в центре внимания после публичного конфликта с бывшим женихом Джонатаном Давино. Об этом сообщает TMZ.



Инцидент произошел в Санта-Монике, штат Калифорния, рядом с рестораном Giorgio Baldi, где пара недавно ужинала.

Очевидцы рассказали, что после ужина Суини сначала села в свою машину, проехала несколько кварталов, а затем пересела в автомобиль экс-возлюбленного.

«Я тебе не верю. Пожалуйста, уйди, оставь меня в покое», — громко и эмоционально высказалась актриса.
Ссора привлекла внимание прохожих, которые наблюдали за разгоревшимся конфликтом. По словам источников, напряжение между ними нарастало на фоне профессиональной деятельности Сидни, что и стало причиной публичного всплеска эмоций.

Ранее в марте актриса приняла решение отложить свадьбу с Джонатаном, объяснив это серьёзными проблемами в отношениях. Сейчас, по данным инсайдеров, оба пытаются урегулировать свои личные разногласия, хотя пока безуспешно.

Читайте также:

Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0