«Я тебе не верю»: Сидни Суини устроила громкую ссору с бывшим женихом на глазах у прохожих
Актриса Сидни Суини накричала на экс-возлюбленного на глазах у прохожих
Американская актриса Сидни Суини оказалась в центре внимания после публичного конфликта с бывшим женихом Джонатаном Давино. Об этом сообщает TMZ.
Инцидент произошел в Санта-Монике, штат Калифорния, рядом с рестораном Giorgio Baldi, где пара недавно ужинала.
Очевидцы рассказали, что после ужина Суини сначала села в свою машину, проехала несколько кварталов, а затем пересела в автомобиль экс-возлюбленного.
«Я тебе не верю. Пожалуйста, уйди, оставь меня в покое», — громко и эмоционально высказалась актриса.Ссора привлекла внимание прохожих, которые наблюдали за разгоревшимся конфликтом. По словам источников, напряжение между ними нарастало на фоне профессиональной деятельности Сидни, что и стало причиной публичного всплеска эмоций.
Ранее в марте актриса приняла решение отложить свадьбу с Джонатаном, объяснив это серьёзными проблемами в отношениях. Сейчас, по данным инсайдеров, оба пытаются урегулировать свои личные разногласия, хотя пока безуспешно.