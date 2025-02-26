«Я-то до 30 не доживу»: Катя Огонек предсказала свою смерть

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Культовая шансон-исполнительница Катя Огонек предсказала свою раннюю смерть. Этим поделилась телеведущая Ксения Стриж.
«Я-то до 30 не доживу, это же так много», — заявила в свое время певица.
Как пояснила Ксения, она была в хороших отношениях с исполнительницей. Однажды Катя пришла к телеведущей, чтобы поздравить ее с 35-летием. Тогда девушки заговорили о возрасте и Огонек сказала, что не доживет до своего 30-летия. По итогу певица напророчила свою смерть, так как умерла в 2007 году в возрасте 30 лет.
Как оказалось, причиной смерти Огонек стала острая сердечная недостаточность и отек легкий. По мнению знакомых исполнительницы, все из-за пристрастия к алкоголю. При этом мать Кати не верит данным слухам и заявляет, что у певицы не было проблем со спиртным.
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