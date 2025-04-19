«Я твои извинения не принимаю»: Настасья Самбурская обратилась к Стасу Костюшкину, сбившему её на «зебре»

Настасья Самбурская (фото: Instagram* @samburskaya)
На днях в центре Москвы произошло ДТП – певец Стас Костюшкин на мопеде сбил актрису Настасью Самбурскую, переходящую дорогу по «зебре». 53-летний исполнитель попытался наладить отношения со звездой после произошедшего, но его попытка оказалась безуспешной.
Напомним, что актриса вместе с подругой переходила дорогу, как вдруг в нескольких сантиметрах от них резко затормозил внедорожник, а из-за него выскочил мопед, который Самбурская не заметила. В результате, Настасья упала на капот рядом стоящего авто.
Минувшей ночью звезда поделилась подробностями произошедшего.
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*запрещён в РФ
Минувшей ночью звезда поделилась подробностями произошедшего.
«Несколько дней назад у меня произошло событие, я вам о нём рассказывала, меня на пешеходном переходе сбил мопед. И водителем этого мопеда вот так волею судьбы оказалось был Стас Костюшкин. И он решил прислать мне вот этот вот извинительный букет. Что я хочу сказать? Я твои извинения не принимаю», – записала видеообращение актриса в личном блоге.Ранее Настасья также продемонстрировала последствия ДТП: на её руке была огромная ссадина. Однако на днях она появилась на Московском международном кинофестивале в платье с обнажёнными руками, и на них уже не было следов от травм.
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«Вот такая красота»: Настасья Самбурская показала травму от Стаса Костюшкина в ДТП
*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова