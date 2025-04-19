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Главная / Новости / Шоу-бизнес/ «Я твои извинения не принимаю»: Настасья Самбурская обратилась к Стасу Костюшкину, сбившему её на «зебре»

«Я твои извинения не принимаю»: Настасья Самбурская обратилась к Стасу Костюшкину, сбившему её на «зебре»

Настасья Самбурская отказалась прощать Стаса Костюшкина, сбившего её на переходе
Настасья Самбурская (фото: Instagram* @samburskaya)

Настасья Самбурская (фото: Instagram* @samburskaya)

На днях в центре Москвы произошло ДТП – певец Стас Костюшкин на мопеде сбил актрису Настасью Самбурскую, переходящую дорогу по «зебре». 53-летний исполнитель попытался наладить отношения со звездой после произошедшего, но его попытка оказалась безуспешной.
Напомним, что актриса вместе с подругой переходила дорогу, как вдруг в нескольких сантиметрах от них резко затормозил внедорожник, а из-за него выскочил мопед, который Самбурская не заметила. В результате, Настасья упала на капот рядом стоящего авто.

Минувшей ночью звезда поделилась подробностями произошедшего.

«Несколько дней назад у меня произошло событие, я вам о нём рассказывала, меня на пешеходном переходе сбил мопед. И водителем этого мопеда вот так волею судьбы оказалось был Стас Костюшкин. И он решил прислать мне вот этот вот извинительный букет. Что я хочу сказать? Я твои извинения не принимаю», – записала видеообращение актриса в личном блоге.
Ранее Настасья также продемонстрировала последствия ДТП: на её руке была огромная ссадина. Однако на днях она появилась на Московском международном кинофестивале в платье с обнажёнными руками, и на них уже не было следов от травм.

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*запрещён в РФ
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«Есть предатели, а есть люди, преданные Родине»: Цыганова потребовала признать Урганта иноагентом
Цыганова назвала Урганта предателем и потребовала признать его иноагентом
19 апреля 2025, 11:30

Иван Ургант (фото: Instagram** @urgantcom)

Вика Цыганова отреагировала новость о том, что Иван Ургант, по слухам покинувший Россию, отпраздновал день рождения в Израиле. Певица возмутилась, что шоумен до сих пор не признан иноагентом, и потребовала исправить это.
Напомним, что 16 апреля Ургант отметил 47-летие в Израиле, где выступил на одной сцене с Александром Гудковым, которого тоже недавно призвали проверить на иностранное финансирование. Таже бывший ведущий шоу «Вечерний Ургант» не упустил возможности поздравить с прошедшим днём рождения покинувшую Россию Аллу Пугачёву. Певице он посвятил отдельную песню. Такое поведение артиста сильно возмутило Цыганову.

«Израильский комик отпраздновал свой день рождения с огоньком в городе Хайфа. Поздравить его пришёл иноагент Дмитрий Гудков. Ургант продемонстрировал гостям свой иврит и поздравил с прошедшим мадам Брошкину. <…> Еще месяц назад он уверял, что тихо живёт в России и никуда переезжать не собирается», – написала певица в своём Telegram-канале.
Артистка заявила, что зарабатывающего за рубежом Урганта необходимо признать в России иноагентом. Она также назвала его «предателем Родины» и сравнила его с бывшим соведущим «Вечернего Урганта» Дмитрием Хрусталевым, который остался в России и помогает детям Донбасса.

«Есть предатели, а есть люди, преданные своей Родине», – отметила Цыганова.
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*движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ
**запрещён в РФ
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#шоу
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#россия
#израиль
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«Признанье заслуг от бандеровских сук»: Джигурда озорным стихотворением ответил на санкции Зеленского
Джигурда в стихотворной форме ответил на санкции Зеленского
19 апреля 2025, 10:37

Никита Джигурда (Кадр из видео: Инстаграм* @instadzhigurda)

Актёр, певец, шоумен и скандалист Никита Джигурда отреагировал на введение Зеленским против него персональных санкций. Причём сделал это в стихотворной форме и традиционно не стесняясь в выражениях.
Российские звёзды кино, театра, эстрады и даже цирка, внесённые в санкционный список «кровавым клоуном» Зеленским, по меткому определению Марии Захаровой, продемонстрировали всему миру яркое творчество и праведную позицию. Об этом Джигурда заявил в интервью телеканалу 360.ru.

Сам он подчеркнул, что гордится включением в этот перечень людей, которые своей творческой деятельностью и жизненной и гражданской позицией так не угодили киевскому режиму. Артист также зачитал стихотворный ответ Зеленскому, где сравнил Европу с продажной женщиной и отметил, что напугал бандеровцев, раз они начали с ним бороться издали с помощью санкций.

В финале стихотворения Джигурда вступился за гонимый на Украине русский язык, пообещав, что неприятности Киева не закончаться, пока власти не оставят в покое «великий и могучий», который, по словам певца, «на века».


Персональные санкции —
Как признанье заслуг
Перед Русью святой на года.
Напугал, видно, фракции
Бандеровских сук
Осудивший нацизм Джигурда.

Напомним, накануне, 18 апреля, Зеленский своим указом ввёл персональные санкции против Ярослава Дронова (SHAMAN), Николая Расторгуева (группа «Любэ»), Александра Розенбаума, актрисы Ирины Апексимовой, фехтовальщицы Софьи Великой, клоуна и дрессировщика Юрия Куклачёва и других актёров, певцов и спортсменов. Всего в новый санкционный список попали 20 человек.

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* Запрещённая в России социальная сеть
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#звёзды
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#артист
#зеленский
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Джаcтин Бибер поцеловался с рэпершой Sexyy Red
19 апреля 2025, 06:12

Джастин Бибер (Фото: Инстаграм* @justinbieber)

В последнее время фанаты все чаще стали обсуждать личную жизнь Джастина Бибера. На днях певец вновь дал повод поговорить об этом, ведь прилюдно он поцеловал рэпершу Sexyy Red.
Напомним, что у Джастина есть супруга Хейли. Все чаще в СМИ появляются новости о том, что в паре разлад. Теперь слухи стали больше походить на правду, ведь за спиной у жены Бибер целует другую девушку.

Инцидент случился на праздновании дня рождения рэперши Sexуy Red. О том, давно ли она знакома с Джастином, неизвестно. Но удивляет то, что Red пригласила на праздник музыканта без супруги. Пока Хейли не было рядом, Бибер поцеловал молодую рэп-исполнительницу, что заснял один из гостей вечеринки. Кадрами поделилось издание E online.

На следующий день Sexуy Red сама запостила видео в соцсетях и заявила, что они с Джастином только друзья. Хейли же оценила видео, на котором муж целует другую, сердечком. При этом фанаты предрекают скорый разрыв отношений Бибера и Хейли.

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#супруги
#звёзды
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Лера Кудрявцева провела время с дочерью после слухов о проблемах в семье
19 апреля 2025, 02:46

Лера Кудрявцева (Фото: Телеграм @lerakudryavtseva)

Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала видео, в котором гуляет со своей 6-летней дочерью. Недавно в соцсетях появились слухи о проблемах в семье звезды.
Как пишет издание «7 Дней», общественность активно обсуждает брак телеведущей, который трещит по швам. Кудрявцева сама спровоцировала фанатов своим потом в telegram, где назвала себя созависимой на фоне алкоголизма супруга. По признанию Леры, ей тяжело справляться с ситуацией и она хочет обратиться к психологу.

Муж еще в прошлом году проходил реабилитацию от зависимости, но похоже вновь пристрастился к бутылке. Фанаты Кудрявцевой советуют ей подумать о разводе. К тому же супруг уже давно ничем не занимается, поэтому Лере приходится обеспечивать семью одной.

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#звёзды
#скандал
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Михаил Боярский не готов отказаться от курения ради лечения
19 апреля 2025, 01:09

Михаил Боярский (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Михаил Боярский сломал ребра во время выступления на сцене. Несмотря на недуг, актер не готов отказаться от курения ради лечения.
«Михаил Боярский расстроен тем, что проведет столько времени без сцены. Бросить курить ради восстановления он не планирует», — пишет telegram-канал Mash.

Как рассказал изданию сын звезды Сергей Михайлович, артист не заметил перелома во время выступления. Михаил решил обратиться к врачам только когда ему стало совсем плохо. По итогу актер был госпитализирован. Домой Боярский вернется уже через неделю. По признанию Сергея, его отец не видит себя столько времени вне сцены.

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