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«Я ухожу»: Леонид Якубович сделал заявление после позорного эфира

Леонид Якубович вспомнил, как хотел уйти с Первого канала после позорного эфира
Леонид Якубович (фото: Instagram* @yakubovitch)

Леонид Якубович (фото: Instagram* @yakubovitch)

Леонид Якубович уже на протяжении 34 лет является ведущим шоу «Поле чудес». Его знаменитые усы стали визитной карточкой передачи, которая выходит на Первом канале с 1995 года.
В день рождения телеканала Леонид Аркадьевич вспомнил, как орал не своим голосом на первых двух эфирах и как это чуть не закончилось полным фиаско для ведущего.

«Первые две съёмки “Поля чудес” я от внутреннего зажима орал так, что звукооператор чуть не оглох и заявил, что больше так работать не может. Я понял, что дело – труба, и сказал: хорошо, я ухожу. Мне никто не отговаривал, мол: “Перестань, как тебе не стыдно! Ну, что ты! Мы видим твой потенциал!” И другими умными словами не утешал. А просто сказали: “Хорошо, чёрт с тобой, приходи ещё раз, крайняя съёмка, и дальше решай сам”», – рассказал Якубович.
Ведущий был уверен, что дело всё равно не выгорит, но на съёмку пришёл и был сильно удивлён, когда его представили зрителям как восходящую звезду телеэфира.

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Егор Шип сообщил, что практически ослеп
30 марта 2025, 11:32

Егор Шип (фото: Telegram @egorkaship_bs)

Блогер Егор Шип практически ослеп. Об этом он сообщил сегодня в своём Telegram-канале.
23-летний ютубер с трёхмиллионной аудиторией пожаловался на резкое падение зрения. В какой-то момент оно рухнуло до -13. Причём, состояние правого глаза хуже, чем левого. Теперь блогеру нельзя делать коррекцию, носить очки и линзы.

При этом Шип, вроде как, не унывает и даже сравнивает себя со Стиви Уандером. Американский певец обрёл популярность, несмотря на то, что был слепым от рождения.

Контентмейкер отметил, что сейчас ждёт операцию на глаза, но зрение больше не вернётся к норме.

Напомним, что карьеру видеоблогера Егор Шип начал в 2019 году, когда появился на канале Егора Декстера. В том же году он создал собственный YouTube-канале, на котором публиковал пранки, челленджи и бэкстейджи.

До этого Шип обучался в Академии популярной музыки Игоря Крутого.

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Бывшая жена Паши Техника Ева Карицкая рассказала о его состоянии
30 марта 2025, 11:27

Паша Техник/Павел Ивлев (Фото: Инстаграм* @techniquepashalive)

Известный рэпер Паша Техник (настоящее имя — Павел Ивлев - прим. ред.) был госпитализирован в Таиланде в крайне тяжёлом состоянии; появлялись даже слухи о его смерти. Бывшая жена музыканта Ева Карицкая (Карина Мелинчук - ред.) сообщила: Паша жив, но лёгкие практически не работают.
В своём телеграм-канале экс-супруга, которая и раньше вытаскивала Техника из всевозможных передряг, лечила и возила по рехабам, обратилась к поклонникам, которые переживают за судьбу певца и рассказала о его нынешнем состоянии.

«У Паши полностью поражены лёгкие из-за инфекции, сердце работает только благодаря подключённому аппарату ЭКМО, мозг, к счастью, не повреждён», — рассказала Яна.

По её словам, завтра в госпиталь приедет врач, после беседы с которым станут, возможно, известны какие-то подробности и детали состояния певца и варианты его лечения. У Техника диагностированы пневмония, сепсис, полиорганная недостаточность, острый респираторный дистресс-синдром и острое повреждение почек. Пока медики говорят, что состояние остаётся стабильно тяжёлым.

«Главное — что не стало хуже. Хотя и лучше — тоже», — заключила экс-супруга Паши Техника.

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Дочь Евгения Петросяна вернулась в Россию из США и вынуждена ютиться у подруги
30 марта 2025, 11:19

Евгений Петросян (фото: Instagram* @petrosyanevgeny)

Дочь Евгения Петросяна от первого брака вернулась в Россию после длительного проживания в США. Правда теперь 56-летней Викторине приходится ютиться у подруги.
Отношения юмориста с дочерью испортились после его развода с Еленой Степаненко. В семейном конфликте Викторина встала на сторону бывшей супруги отца, а осенью прошлого года ситуация обострилась. Тогда Петросян подал заявление в суд с требованием выписать дочь из квартиры и аннулировать её право на пользование недвижимостью.

По словам адвоката Марии Бродской, которая защищает интересы Викторины, женщина действительно вернулась в Россию и сейчас вынуждена проживать у подруги, с которой работает.

Также адвокат отметила, что Викторина совершенно не согласна с исковыми требованиями, которые она считает незаконными. Женщина исправно оплачивает коммунальные услуги за квартиру, ставшую предметом спора. Также в однушке напротив Киевского вокзала остались её личные вещи, но забрать их она теперь не может.

При этом сторона Петросяна приводит другие сведения.

«Викторина вносила платежи по другим объектам, которые находятся в том же доме и принадлежат Степаненко. У семьи было в этом доме несколько квартир. Но та, в которой прописана Викторина, по итогу раздела осталась за Петросяном. Её единственный собственник с апреля 2022 года – Евгений Петросян. И только он вносил оплату за объект», – подчеркнул адвокат юмориста.
Викторина переехала в США ещё в 90-х годах после того, как вышла замуж за американского бизнесмена. В браке родились два сына – Андреас и Марк.

В Штатах супруги остановили компанию, названную в честь сыновей, Mark Andreas Collection, которая специализируется на производстве эксклюзивных стеклянных игрушек ручной работы. Также Викторина занималась продюсированием документальных фильмов и организовывала выставочные проекты.

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Снималась обнаженной и чуть не вышла замуж за Александра Петрова: где сейчас Ирина Старшенбаум
30 марта 2025, 10:45

Ирина Старшенбаум (Фото: Инстаграм* @starshenbaum)

30 марта Ирине Старшенбаум исполняется 33 года. Актриса снялась более чем в 40 фильмах и сериалах. Наибольшую известность ей принесли картины «Лето», «Т-34» и «Надвое».
О личной жизни и карьере Ирины Старшенбаум — в материале «Радио 1».

Детство и юность Ирины Старшенбаум


Ирина Старшенбаум родилась 30 марта 1992 года в Москве. Ее отец Владимир Старшенбаум является старшим единокровным братом известной актрисы театра и кино Анны Старшенбаум.

После школы Ирина поступила в Московский госуниверситет печати им. Ивана Федорова на факультет коммуникаций. Параллельно она занималась на курсах театрального искусства в Московском университете психологии и педагогики.

Карьера Ирины Старшенбаум


Кинематографическая биография актрисы началась не сразу. После получения образования Старшенбаум работала ведущей развлекательных программ на российском телевидении, а также сотрудничала с театрами.

Дебют Ирины в кино произошел в мелодраме «Переезд». После чего артистка снялась в лентах «Крыша мира», «Ольга», «Притяжение», «Т-34», «Лед», «Лето». Артистка также играла в сериалах «Содержанки», «Шерлок в России», «Медиатор» и «Джетлаг».

Ирина Старшенбаум (Фото: кадр из фильма «Лето»)

Примечательно, что в комедийном хите «Ольга» героиня Старшенбаум появилась в кадре обнажённой. Это испытание молодая актриса выдержала с честью.

За роль Натальи Науменко в картине «Лето» Ирина Старшенбаум награждена кинопремией «Золотой единорог» в категории «Лучшая актриса». В 2023 году получила премию «Золотой орёл» за лучшую женскую роль в фильме «Здоровый человек».

Личная жизнь Ирины Старшенбаум


С 2017 по 2019 год Ирина Старшенбаум состояла в отношениях с актером Александром Петровым. По слухам, он ушел от Старшенбаум к новой возлюбленной, актрисе Стасе Милославской, с которой познакомился на съемочной площадке фильма «Стрельцов». Ирина утверждает, что их роман завершился без драмы и взаимных претензий друг к другу.

«Могут ли два актера создать прочный союз? В моем случае — нет. <...> Мне нужен человек, который будет более стабильным, приземленным. Не в плохом смысле или в смысле, что Саша какой-то. Нет. Просто нужен баланс. С Сашей мы дружим. В прекрасных отношениях», — делилась актриса в одном из интервью.

В интервью Светлане Бондарчук в 2019 году Ирина Старшенбаум призналась, что влюблена, но не стала называть имя нового избранника. С тех пор артистка больше не говорила о своей личной жизни.

Ирина Старшенбаум сегодня


Сегодня Ирина Старшенбаум продолжает творческую карьеру. В недавнем интервью актриса рассказала, что не хочет «сниматься просто, чтобы сниматься», а читает и выбирает сценарии.

Ирина Старшенбаум (Фото: Инстаграм* @starshenbaum)

Съемки в кино она совмещает с театром — Старшенбаум задействована в спектаклях «Острые предметы» и «Дядя Лёва». Актриса также занимается благотворительностью.

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Паша Техник: что известно, биография и в каком состоянии репер
30 марта 2025, 01:19

Паша Техник (Фото: Telegram-канал @pashatechniqueoriginaI)

Новость о предсмертном состоянии Паши Техника взорвала общественность. Фанаты и просто знающие музыканта люди регулярно проверяют СМИ с целью узнать о состоянии рэпера. Пока непонятно, останется ли Паша жив, но свое имя в историю российского шоу-бизнеса он внес уже сейчас.

Биография артиста. Начало карьеры и творческий путь


Паша Техник родился в Москве в 1984 году. В одном из интервью музыкант признавался, что начал употреблять еще в 11 лет. Помимо этого, артист увлекался футболом и рэпом.

Техник начал выступать на сцене в 2000-х. На лицо он всегда надевал маску гориллы, которая стала его образом на долгие годы. В 2002 Паша присоединился к группе Kunteynir. Первый альбом «Эдвард руки ножницы бумага» коллектив записал в 2004 году. После было выпущено еще три альбома, но группа распалась из-за тюремного срока Техника. В 2008 году Паша угодил в колонию на 5 лет по 228 статье. После выхода из тюрьмы музыкант начал участвовать в батлах и записывать новые треки.

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Чем известен


В основе образа Паша всегда преобладал его эпатаж. К тому же на публике Техник практически всегда появлялся в состоянии измененного сознания. Это стирало все рамки, в связи с чем Павел регулярно попадал в скандалы.

За свои высказывания в 2017 году Техника избили неизвестные. Как оказалось, все из-за оскорблений в сторону рэпера Миши Маваши. В том же году музыкант публиковал интимные фотки Oxxxymiron'а* со своей бывшей девушкой. В очередной раз Павла избили в 2021 году на шоу «Наше дело». Там у него произошел конфликт с блогером Лев Против, который в результате ударил Техника.

Несколько раз Павел пытался излечиться от наркотической зависимости и ложился в специализированные клиники. Не всегда это происходило добровольно, ведь его бывшая жена Карина Карицкая несколько раз насильно увозила Техника на реабилитацию. По итогу следовал очередной срыв и возвращение к аморальной жизни.

Паша Техник (Фото: Instagram**/techniquepashalive)


Личная жизнь


До 2022 года Павел был женат на блогере Карине Карицкой, от которой у него родился сын Иван в 2019 году. Пара расставалась со скандалом, а общественность все больше узнавала грязных подробностей об их жизни. Техник регулярно изменял Карине, а к тому же не переставал употреблять наркотики. Сама Карицкая признавалась, что до последнего верила в Павла, но по итогу вера иссякла. Несмотря на это, Карина продолжает помогать рэперу и вытаскивать его из загулов.

Далее у Техника было еще несколько скандальных романов. К примеру, можно вспомнить его отношения с трэш-блогершей Юлией Финесс. Оба совместно употребляли и вели себя неадекватно на публике.


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Что известно на сегодня


На данный момент Павел подключен к аппарату ЭКМО в одной из больниц Тайланда. У него развивается пневмония, сепсис и отказывают легкие. Техника перевели в состояние искусственной комы. Есть предположение, что рэпера отравили неизвестным веществом.

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