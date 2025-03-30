«Я ухожу»: Леонид Якубович сделал заявление после позорного эфира

Леонид Якубович (фото: Instagram* @yakubovitch)
Леонид Якубович уже на протяжении 34 лет является ведущим шоу «Поле чудес». Его знаменитые усы стали визитной карточкой передачи, которая выходит на Первом канале с 1995 года.
В день рождения телеканала Леонид Аркадьевич вспомнил, как орал не своим голосом на первых двух эфирах и как это чуть не закончилось полным фиаско для ведущего.
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*запрещён в РФ
«Первые две съёмки “Поля чудес” я от внутреннего зажима орал так, что звукооператор чуть не оглох и заявил, что больше так работать не может. Я понял, что дело – труба, и сказал: хорошо, я ухожу. Мне никто не отговаривал, мол: “Перестань, как тебе не стыдно! Ну, что ты! Мы видим твой потенциал!” И другими умными словами не утешал. А просто сказали: “Хорошо, чёрт с тобой, приходи ещё раз, крайняя съёмка, и дальше решай сам”», – рассказал Якубович.Ведущий был уверен, что дело всё равно не выгорит, но на съёмку пришёл и был сильно удивлён, когда его представили зрителям как восходящую звезду телеэфира.
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Анастасия Чинкова