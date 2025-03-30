«Я ухожу»: Леонид Якубович сделал заявление после позорного эфира

Новость о предсмертном состоянии Паши Техника взорвала общественность. Фанаты и просто знающие музыканта люди регулярно проверяют СМИ с целью узнать о состоянии рэпера. Пока непонятно, останется ли Паша жив, но свое имя в историю российского шоу-бизнеса он внес уже сейчас.