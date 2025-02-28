«Я купил у Пугачевой»: Якубович ответил на слухи о своих богатствах

Леонид Якубович (Фото: Instagram*/yakubovitch)
Телеведущий Леонид Якубович иронично отреагировал на слухи о своих богатствах. Его слова приводит «Экспресс Газета».
«А еще у меня баня 2000 кв. м с бассейном с газированной водой! И замок Грязи я купил у Пугачевой!» — сказал звезда «Поле чудес».При этом Леонид Аркадьевич не подтвердил, но и не опроверг информацию, предоставленную первоисточником.
Вместе с тем не стал молчать его директор Табриз Шахиди. Мужчина посетовал, что лучше бы СМИ публиковали статьи о достижениях России и ее талантливых детях.
«Просвещали бы аудиторию. Нет же, пишут сначала о квартире уже лет 10! О том, что у него в Питере огромная квартира. Да! И три участка по 40 гектаров! И самолет ЯК-40 тоже у него есть! Это чепуха и откровенный бред», — прокомментировал Шахиди.
Ранее сообщалось, что скрывал от общественности Леонид Якубович.
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