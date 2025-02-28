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«Я купил у Пугачевой»: Якубович ответил на слухи о своих богатствах

Якубович ответил на слухи о богатствах иронией о покупке замка Пугачевой
Леонид Якубович (Фото: Instagram*/yakubovitch)

Леонид Якубович (Фото: Instagram*/yakubovitch)

Телеведущий Леонид Якубович иронично отреагировал на слухи о своих богатствах. Его слова приводит «Экспресс Газета».
«А еще у меня баня 2000 кв. м с бассейном с газированной водой! И замок Грязи я купил у Пугачевой!» — сказал звезда «Поле чудес».
При этом Леонид Аркадьевич не подтвердил, но и не опроверг информацию, предоставленную первоисточником.

Вместе с тем не стал молчать его директор Табриз Шахиди. Мужчина посетовал, что лучше бы СМИ публиковали статьи о достижениях России и ее талантливых детях.

«Просвещали бы аудиторию. Нет же, пишут сначала о квартире уже лет 10! О том, что у него в Питере огромная квартира. Да! И три участка по 40 гектаров! И самолет ЯК-40 тоже у него есть! Это чепуха и откровенный бред», — прокомментировал Шахиди.

Ранее сообщалось, что скрывал от общественности Леонид Якубович.

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Ксения Трейстер в роли Натали, неудачное поступление и серьезная травма: творческий путь молодой актрисы из фильма про Пушкина
28 февраля 2025, 16:30

Ксения Трейстер (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Ксения Трейстер — талантливая молодая актриса театра и кино, уже успевшая заявить о себе на сцене.
Зрители театра могли наблюдать её в ролях Наташи Ростовой и Татьяны Лариной, а поклонники кино, вероятно, запомнили её смелую героиню Риту Шарову из второго сезона «Пищеблока». Подробнее о ней читайте в материале «Радио 1».

Детство Ксении Трейстер

Ксения Трейстер родилась в Москве в ноябре 2001 года. С раннего возраста она проявляла творческий подход к жизни и была очень активной, но о карьере актрисы никогда не задумывалась.

Её настоящей страстью были танцы – народные, классические и современные. В общей сложности она посвятила хореографии более десяти лет. Кроме того, Ксения занималась большим теннисом, плаванием, изучала английский язык и училась в физико-математическом классе. Однако однажды всё изменилось.

«Однажды я поняла: то чувство, которое испытываю на сцене, какое-то правильное. Есть ощущение, что происходит маленькое чудо. Мне хорошо здесь и сейчас. И я не смогла себя убедить не идти в актерскую профессию», — делилась она.
Фото: iStock/MarioLisovski

Прослушивание


Первая попытка поступить в театральный вуз закончилась неудачей. Однако её подруга, студентка первого курса «Щуки», помогла исправить ситуацию. Прослушав Ксению, она заметила, что подготовленная программа для вступительных экзаменов ей не подходит. Получив ценные рекомендации, Ксения всего за несколько недель вновь подготовилась.

На прослушивании в театральном институте имени Бориса Щукина она сразу почувствовала, что всё идет правильно, когда начала читать прозу. С нулевого тура она сразу прошла на третий и в итоге стала ученицей мастерской Анны Дубровской.

Театральная карьера Ксении Трейстер

Ксения Трейстер начала свою театральную карьеру еще во время учебы, участвуя в спектаклях «Дядя Лева» и «Покровские ворота» в Театре на Бронной. На первом курсе она узнала, что режиссер Римас Туминас планирует ставить «Войну и мир» в Театре им. Вахтангова, и сразу стало ясно, что это будет значимое событие.

На втором курсе Ксения решилась подойти к Туминасу и попросила его рассмотреть её кандидатуру на роль Наташи Ростовой. Режиссер отнесся к этому с недоверием, но предложил ей подготовить отрывок для пробы. Найти время для встречи с ним оказалось непросто, после нескольких попыток Туминас в итоге отказал ей.

Надежда на участие в постановке возродилась на третьем курсе, когда Ксения получила сообщение о желании режиссера поговорить с ней. Ей пришлось пройти через множество проб, где она читала отрывки из произведения Толстого, танцевала и пела, однако Туминас не спешил с решением.

Когда он наконец утвердил двадцатилетнюю актрису на роль Наташи Ростовой, Ксения решила не распространяться о своей удаче. Информация о её репетициях в Театре Вахтангова была известна ректору Евгению Князеву, который сам участвовал в новой постановке. Она предоставила заявление от театра для объяснения пропусков занятий, что также способствовало пониманию со стороны преподавателей.

Совмещать учёбу и работу было нелегко, но педагоги проявили лояльность, осознавая важность репетиций для профессионального роста Ксении. Она начала репетировать в октябре 2021 года, а премьера «Войны и мира» состоялась в ноябре. Критики высоко оценили её выступление.

Фото: iStock/Chinnapong

Актерская карьера Трейстер

В декабре 2022 года, во время гастролей Театра Вахтангова в Барнауле, Ксения получила травму ноги. В первом акте она наступила на занозу длиной 10 сантиметров, которая пробила её ступню насквозь. Из-за этого роль пришлось доигрывать актрисе Асе Домской, а Ксению после операции по удалению занозы отправили на лечение в Москву.

После участия в спектакле «Война и мир» Ксения также играла в других постановках театра, таких как «Мужчины и женщины» и «Евгений Онегин», где исполнила роль Татьяны Лариной. В конечном итоге актриса решила покинуть Театр на Малой Бронной, сосредоточившись на одной сцене.

Её дебют в кино состоялся во втором сезоне сериала о 90-х «Мир! Дружба! Жвачка!», который вышел в 2021 году. Ксения сыграла небольшую роль девушки-толкиенистки Галадриэль (или просто Гали), в которую влюбляется Илья (Фёдор Рощин). Однако в третьем сезоне её персонаж больше не появился, так как сценаристы объяснили это тем, что Илья воспринимал её как «тренировочную девушку» и вскоре расстался с ней.

Личная жизнь актрисы

О личной жизни Ксении Трейстер известно немного. Она делилась, что изучает испанский и французский языки, увлекается пением и умеет ездить верхом.

Ксения Трейстер в исторической мелодраме «Натали и Александр»

На Первом канале стартовала историческая мелодрама «Натали и Александр», рассказывающая о любви Натальи Гончаровой и Александра Пушкина.

Сюжет охватывает короткий, но насыщенный период их жизни, полный счастья и трагедии. Роль главной героини исполнила актриса Ксения Трейстер.

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«Ответишь за бесчинства!»: стало известно об угрозах адвокату Яна Абрамова Добровинскому
SHOT: Добровинскому угрожают по делу Инны Бороды
28 февраля 2025, 16:21

Александр Добровинский (Фото: Instagram*/alexanderdobrovinsky)

Адвокату Александру Добровинскому угрожают по делу Инны Бороды, которая пострадала от блефаропластики, проведенной хирургом Екатериной Лонской. Как пишет SHOT, защитнику угрожает некий Евгений.
«Будешь хирурга топить и клинику, ответишь за бесчинства и самоуправство! Я не буду с тобой шутить, с подлым адвокатом! Не вздумай поступить не по совести! Девушка-хирург действительно не виновата», — написал Добровинскому мужчина.
Евгений подчеркнул, что адвокат «ответит, если не оставит хирурга в покое».

Добровинский разместил журналистский пост в личном Telegram-канале, подписав, что «теперь все будет еще жестче».

После блефаропластики супруга президента Федерации еврейских общин РФ ослепла.

Ранее стало известно о подробностях скандала Ирины Пинчук с Араем Чобаняном.

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Пинчук призналась, что заплатила хакеру за взлом аккаунта Чобаняна
28 февраля 2025, 15:43

Ирина Пинчук (Фото: Instagram*/pinchuk_official)

Звезда телестройки «Дом-2» Ирина Пинчук заплатила хакеру за взлом аккаунта ее мужа Сергея Чобаняна. Подробностями она поделилась в соцсетях. По словам девушки, ей нужны были факты измены супруга, и она смогла увидеть их в переписке Чобаняна с другом.
«Что касается видео Арая, да, я действительно заплатила деньги хакеру. Я залезла в диалог с его другом и увидела обсуждение девочек. И я думаю, мало кто так общается. (…) Вот массажка (массажный салон. — прим. ред.). Сказал, что ходил один раз и не понравилось. Там выяснилось, что не один раз было это все. Ну просто если массажки недостаточно кому-то, чтобы разводиться...» — пояснила Пинчук.
Ранее Пинчук обратилась к подписчикам с просьбой не ждать от нее каких-либо комментариев. Она попросила аудиторию «не дергать» ее, а также «не требовать» от нее того, что «утешит» интересы юзеров.

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Победа на «Евровидении», дружба с Киркоровым и семейный бизнес: куда пропали сестры Толмачевы
28 февраля 2025, 15:42

Сестры Толмачевы (Фото: кадр из выступления на «Евровидении-2014»)

Сестры Толмачевы стали всемирно популярными в 2006 году после победы в детском песенном конкурсе «Евровидение». В 2014 году Маша и Настя Толмачевы вновь вернулись на «Евровидение» и соревновались уже со взрослыми артистами. Сестры заняли там седьмое место.
После этого о девушках почти ничего не было слышно. О том, как живут сестры Толмачевы сегодня, расскажет редакция «Радио 1».

Биография


Мария и Анастасия Толмачевы родились 14 января 1997 года в Курске. Их отец трудился на заводе, а мама преподавала в музыкальной школе.

«Им было по четыре годика, а они уже вовсю пели. Посмотрят какой-нибудь мультфильм и повторяют. У меня музыкальное образование, поняла — у девочек есть талант», — рассказывала мама девочек в одном из интервью.

В шесть лет Толмачевы начали заниматься в детской эстрадной студии и выступать при курском Дворце пионеров. Примечательно, что сначала педагог не хотела брать их из-за возраста, но, услышав вокал сестер, тут же изменила свое мнение.

«Я на них посмотрела, и подумала: "Такие малюсенькие, с ними столько возиться придется". И хотела уже было отказаться – попыталась сказать их маме, мол, набор уже сделан, ведь у нас всегда очень много желающих заниматься. Но мама девочек мне сказала: "Вы их хоть послушайте, прежде чем отправить!" И я послушала, и с первых же звуков стало понятно, что это просто неординарные девочки. В пять лет они обладали уже мощными голосами, могли "держать" звук. Я сразу поняла, что чуть было не отправила будущих "звезд", — делилась первый педагог девочек Антонина Перфильева в интервью KP.RU.

После этого они продолжили выступать уже в театральной студии «Джем». К тому моменту Настя и Маша уже получили множество наград на различных конкурсах. Интересно, что сестры никогда не волновались и всегда чувствовали себя на сцене уверенно.

Победа на детском «Евровидении-2006»


В 2006 году Анастасия и Мария Толмачева приняли участие в музыкальном конкурсе «Евровидение» в Будапеште. Девятилетние сестры спели композицию «Весенний джаз», которая является их признанием любви к семье и своему родному городу. По результатам голосования девочки заняли первое место. Этот конкурс стал важной ступенью в их карьере, ведь после этого Маша и Настя стали очень популярными в России.

Однако в скором времени девочки оказались замешаны в скандале. «Весенний джаз» позиционировался как песня собственного сочинения сестер, но через некоторое время знакомый их педагога Антонины Перфильевой, Валерий Бугаев, стал утверждать, что эта его композиция. По его словам, он «просто согласился играть в чужую игру». Мужчина рассказал, что мама Толмачевых заплатила ему около трех тысяч рублей, чтобы его имя нигде не упоминалось. Видимо Бугаев не смог смириться с возникшей популярностью девочек, к которой он не имеет никакого отношения.

Сестры Толмачевы (Фото: кадр из выступления на «Евровидении-2006»)

Вскоре маленькие звезды записали альбом «Половинки», куда вошли песни «Лапу дай» и «Лошадь». При этом мама Насти и Маши однажды рассказала, что обошлись с ними не очень хорошо. Речь идет о директоре Дворца пионеров, который зачем-то забирал почти все подарки от поклонников сестер.

Участие в «Евровидении-2014»


В 2014 году девушки снова отправились на знаменитый конкурс, но уже во взрослой версии. Тогда Толмачевы заняли седьмое место. Сестры выступали в Копенгагене с композицией Shine, написанной Филиппом Киркоровым в сотрудничестве с греческим продюсером Димитрисом Контопулосом.

Сестры Толмачевы и Филипп Киркоров (Фото: Инстаграм* @anastasiyatolmacheva16)

Стоит отметить, что конкурс проводился в 2014 году, когда политическая обстановка в мире резко накалилась, что отразилось на музыкальном состязании. Некоторые пытались открыто выступить против конкурсанток из РФ. Были даже те, кто пытался освистать Толмачевых во время выступления. Несмотря на все трудности, девушки достойно держались на сцене и отлично выступили со своим номером.

В одном из интервью Маша и Настя признались, что не расстроились из-за результата, поскольку выложились там по полной. После такого испытания карьера сестер в России снова пошла вверх. Их даже пригласили в качестве жюри на конкурс «Голос-Курск. Дети».

После получения среднего образования Толмачевы хотели поступить в Гнесинское училище, но родители отговорили их. Родители настаивали, что девушки должны получить высшее образование в более «реальной» профессии. В результате Мария и Анастасия окончили институт искусств и культуры в Белгороде по специальности «Продюсирование и режиссура».

Позже близняшки осознали, что не ошиблись, поскольку музыка — это, прежде всего, хорошее хобби, но не дело их жизни. Уже на первом курсе Толмачевы открыли свою мастерскую для детей. Теперь они обучают юных будущих певцов по методике Сета Риггса.

Сестры Толмачевы сегодня


Примечательно, что внешность сестер за последние годы претерпела большие изменения. Теперь Мария и Анастасия мало похожи на тех, какими их запомнили многочисленные поклонники. По мнению их аудитории, без «уколов красоты» здесь не обошлось.

В личной жизни у девушек все в порядке. Анастасия стала встречаться с молодым человеком по имени Никита, которого она встретила на одном из концертов. Мария же в 2023 году вышла замуж за молодого человека по имени Сергей. На свадебное торжество были приглашены некоторые российские звезды и политики, включая Филиппа Киркорова, который записал поздравление для молодоженов.

Сестры Толмачевы (Фото: Инстаграм* @anastasiyatolmacheva16)

Сейчас девушкам 28 лет. Известно, что Мария в прошлом году стала мамой. О личной жизни Анастасии мало, что известно, поскольку девушка предпочитает держать свою личную жизнь в тайне.

На сегодняшний день девушки проводят занятия в своей мастерской. Анастасия иногда делится своими новыми песнями с фанатами. Ученики сестер Толмачевых завоевывают награды в главных вокальных конкурсах страны, и близняшки очень ими гордятся.

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Муж Ирины Пинчук признался, что на самом деле было в его интимных переписках с девушками
Супруг Пинчук заявил, что его обнародованные переписки не были интимного характера
28 февраля 2025, 15:37

Ирина Пинчук и Арай Чобанян (фото: Telegram @pinchulli)

Ирина Пинчук объявила о разводе, узнав о переписках мужа с другими женщинами. Арай Чобанян, в свою очередь, отметил, что в этих сообщениях могли быть неприятные моменты для Ирины, но не было ничего серьезного. Он подчеркнул, что у каждого в социальных сетях есть свои «скелеты в шкафу», включая переписки и обсуждения. Отец двоих детей также отметил, что это не является основной причиной их расставания.
«Ко мне пришли и вытащили все на свет. Я не хочу утверждать, что Ира подала на развод только из-за этого. Были и другие причины. На четвертый день у нее не выдержали нервы, и она ушла из дома. Она подошла, ударила меня в плечо, вся на нервах, и сказала: "Пошел вон". Не смогла сдержаться. Появилась одна дама, которая написала Ирине: "Арай был в массажном салоне и проводил время с тремя девушками". Но этого не было! Ира выложила все в сторис и разнесла меня», — рассказал бывший участник телестройки.

Арай не стал отрицать, что действительно посещал массажный салон, однако подчеркнул, что не совершал ничего аморального. Он связался с девушкой, которая могла подтвердить его измену, и призвал её предоставить доказательства и пройти проверку на полиграфе.
«Тем не менее, факт остается фактом — я признаю, что был в этом массажном салоне», — заявил Чобанян.

Супруг Ирины продолжает утверждать, что у него не было интимных отношений на стороне. Все, что он позволял себе — это дружеские переписки с подругами, в которых присутствовал юмор, а не флирт.

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