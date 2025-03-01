Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ «Достаточно обеспеченный»: продюсер раскрыл размер пенсии Леонида Якубовича

«Достаточно обеспеченный»: продюсер раскрыл размер пенсии Леонида Якубовича

Леонид Якубович (Фото: Инстаграм* @yakubovitch)

Леонид Якубович (Фото: Инстаграм* @yakubovitch)

Продюсер Сергей Дворцов раскрыл размер пенсии телеведущего Леонида Якубовича. Продюсера процитировало агентство Ura.ru.
Сергей Дворцов обратил внимание, что у публичных персон пенсия в Москве составляет порядка 60-80 тысяч рублей, такие же выплаты может получать и ведущий телепередачи «Поле чудес».

«Так что у Леонида Аркадьевича с этим вопросом все хорошо, он достаточно обеспеченный», — отметил продюсер.

Ранее телеведущий Леонид Якубович иронично отреагировал на слухи о своих богатствах.

«А еще у меня баня 2000 кв. м с бассейном с газированной водой! И замок Грязи я купил у Пугачевой!» — посмеялся звезда «Поле чудес».

При этом телеведущий не подтвердил, но и не опроверг информацию, предоставленную первоисточником.

Читайте также:

Леонид Якубович много лет скрывал 10-комнатную квартиру и замок, как у Пугачёвой

«Я бы обрушил эту передачу, но сцепил зубы»: Леонид Якубович о том, как над ним глумились комики из «ЧБД»

Паук и голубь: Филипп Киркоров начать забивать татуировками шею

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#пенсия
#выплаты
#деньги
#телевидение
#продюсер
Ченнинг Татум закрутил роман с моделью после расставания с Зои Кравиц: она на 19 лет моложе актера
01 марта 2025, 22:04

Ченнинг Татум (Фото: кадр из фильма «Клятва»)

Расставшийся в октябре 2024 года с Зои Кравиц Ченнинг Татум получил статус одного из наиболее завидных женихов Голливуда. Однако сердце звезды «Шаг вперед» уже, судя по всему, занято. Артист встречается с девушкой, которая на 19 лет моложе него.
Еще в январе 44-летнего актера увидели с 25-летней французско-австралийской моделью Инкой Уильямс. Они тогда уходили из отеля. Накануне пара опять появилась вместе — Ченнинг и его спутница попали в объектив папарацци, когда уходили с вечеринки перед «Оскаром», сообщила газета Daily Mail.

На отношения знаменитостей указывает то, что Ченнинг держит Инку за руку и крепко прижимает к себе. Пара шла к автомобилю с водителем и села в одну машину.

В 2006 году Татум вступил в отношения с партнершей по фильму «Шаг вперед» Дженной Дуан. В картине они сыграли возлюбленных, и фанаты были в восторге, когда роман актеров с экранов перенесся в реальную жизнь. Потом Дженна и Ченнинг сыграли свадьбу — у них родилась дочь Эверли. Однако в 2018 году супруги объявили о расставании.

В 2021 году Татум закрутил роман с Зои Кравиц. В октябре 2024 года пара объявила о расставании.

Читайте также:

«Не ищет ничего серьезного»: Анджелина Джоли не готова к отношениям после развода с Брэдом Питтом

Паук и голубь: Филипп Киркоров начать забивать татуировками шею

«Любовь повсюду»: Юра Борисов рассказал, можно ли встретить любовь в стрип-клубе
#развод
#актёр
#любовь
#отношения
#селебрити
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Анна Asti на фоне слухов о разводе появилась на публике в сопровождении мужа
01 марта 2025, 21:43

Анна Асти (фото: Telegram @anna_asti)

Недавно Анна Asti оказалась в центре скандала. В Сеть слили её обнажённые фото, а поклонники заговорили о разводе певицы с супругом.
В конце прошлого года в Интернете начали появляться откровенные фотографии исполнительницы, а сама Asti заявила, что стала жертвой мошенников. Она отметила, что в её телефон незаконно проникли и слили приватные фотографии, которые предназначались исключительно для её мужа.

«Последние полгода я переживала настоящий кошмар, так как с июля нас со Стасом ещё и шантажировали, требуя огромные суммы денег. Все фотоматериалы предназначались исключительно для моего супруга, и да, у нас есть личная интимная жизнь. У нас всё в порядке. Мы рядом, любим друг друга и вместе преодолеваем это испытание. Мы просим уважать нашу приватность и прекратить распространять эти материалы», – обращалась Анна к публике.
После этого скандала начали распространяться слухи о скором разводе Анны и её мужа Станислава Юркина. Несмотря на то, что певица показывала идиллию в семье, далеко не все верили ей.

Слухи начали распространяться настолько стремительно, что пресс-службе певицы пришлось выйти с официальным заявлением. Представитель Asi заявил, что пара не расходилась и точно не собирается этого делать в ближайшее время.

Теперь же исполнительница решила открыто продемонстрировать, что с её личной жизнью всё в порядке. Сегодня она появилась на музыкальной премии «Виктория» под руку с Игорем Крутым, а рядом шёл Станислав Юркин. Супруг помог жене спуститься с эскалатора, а затем провёл через толпу. Всё это время Анна крепко держалась за руку мужчины.

Читайте также:

«Лучше бы талант»: Анна Асти показала откровенный наряд

Анна Асти улетела из России без мужа на фоне слухов о разводе

Слитые интим-фото, пластика и 10 млн за концерт: как живет Анна Асти после скандала с «голой вечеринкой»
#телефон
#концерт
#жизнь
#певица
#фото
#мужчины
#премия
#семья
#брак
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Паук и голубь: Филипп Киркоров начать забивать татуировками шею
01 марта 2025, 21:12

Филипп Киркоров (фото: Telegram @official_kirkorov)

В Москве проходит Российская национальная музыкальная премия «Виктория», на которой собралось множество звёзд. Одним из гостей стал филипп Киркоров, во внешности которого заметили изменения.
Как сообщает Telegram-канал Звездач, певец продолжает забивать тело татуировками. Артист похвастался новыми рисунками на шее. В беседе с журналистами Киркоров объяснил, что обозначают паук и голубь.

«Паучок – сети в свои лапки. А вот это – голубь мира. Набил буквально накануне. Голубь мира, потому то всем нам не хватает мирного неба над головой. Это самое главное сейчас. Чтобы воцарились мир и спокойствие. Это самое главное, я молюсь об этом каждый день перед иконами», – подчеркнул певец.
Читайте также:

Соседов призвал Киркорова и Лолиту встать перед народом на колени

«Я не умею долго злиться!»: Лолита сделала встречный шаг к примирению с Филиппом Киркоровым

«Радуется, как дитя!»: Киркоров купил голубую утку за 330 тысяч рублей – фото
#певец
#фото
#артист
#киркоров
#премия
#журналисты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Не ищет ничего серьезного»: Анджелина Джоли не готова к отношениям после развода с Брэдом Питтом
01 марта 2025, 20:47

Анджелина Джоли (фото: Instagram* @angelinajolie)

Анджелина Джоли пока не готова вступить в новые отношения после тяжелого развода с Брэдом Питтом. Актриса не может «доверять мужчинам» и в настоящий момент довольна жизнью и своими детьми. Об этом в интервью с Us Weekly рассказал инсайдер.
Болезненный развод с Брэдом Питтом, длившийся восемь лет, сильно отразившийся на моральном состоянии Анджелины Джоли и травмировал ее. И хотя артистка не собирается до конца жизни оставаться в одиночестве, ей все же трудно им доверять.

«Она не зареклась от мужчин, но сейчас не ищет ничего серьезного. Она не думает, что когда-либо оправится от травмы, связанной с отношениями с Брэдом. Анджелина чувствует себя полноценной, она довольна своими детьми и жизнью», — заявил инсайдер.

Собеседник издания рассказал, что в настоящее время Анджелина Джоли проводит много времени в Нью-Йорке, ходит на выставки, театральные постановки и развивает свой модный бренд Atelier Jolie.

«Анджелина активно работает над проектами и гуманитарными инициативами», — обратил внимание инсайдер.

Читайте также:

«Она всегда сопротивлялась»: Энистон согласилась воссоединиться с Питтом на экране

«Мало дерзости, много скуки»: Мария Миногарова и Александр Рогов возмутились стилю Анджелины Джоли на «Золотом глобусе»

Инес стоит насторожиться: Брэда Питта застали за поцелуями с известной блондинкой

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#развод
#любовь
#отношения
#актриса
#актёр
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Занимаюсь тем, чтобы больше любить себя»: Нюша не собирается перевозить детей от бывшего мужа к себе
01 марта 2025, 20:26

Нюша с детьми (фото: Telegram @nyusha_nyusha)

Певица Нюша побывала на Российской национальной премии «Виктория», где пообщалась с журналистами. Они выяснили, собирается ли звезда перевезти к себе детей от бывшего мужа Игоря Сивого.
В беседе с Telegram-каналом Звездач исполнительница отметила, что видится с сыном и дочерью несколько раз в месяц. В настоящее время дети вместе с отцом проживают в Дубае. По всей видимости, Нюше достаточного того времени, которое она проводит с детьми, поэтому возвращать их к себе она пока не планирует.

«Занимаюсь тем, чтобы больше и больше любить себя, уделять себе время. На 8 марта целый день для себя: в СПА и встреча с подругами. Я не из тех женщин, которые намеренно ходят, ищут повода, свидания, мужчин. Нужно заниматься собой и в нужный момент оно всё само собой случится», – поделилась певица.
Читайте также:

Певица Нюша объяснила, почему решила оставить детей бывшему мужу

Нюша повторила свой образ с обложки мужского журнала Maxim 15 лет спустя: горячие кадры

«Magical duo»: Нюша намекнула на новый роман
#дети
#певица
#8 марта
#кадры
#встреча
#семья
Следите за нашими новостями
в удобном формате