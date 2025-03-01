«Достаточно обеспеченный»: продюсер раскрыл размер пенсии Леонида Якубовича

Леонид Якубович (Фото: Инстаграм* @yakubovitch)
Продюсер Сергей Дворцов раскрыл размер пенсии телеведущего Леонида Якубовича. Продюсера процитировало агентство Ura.ru.
Сергей Дворцов обратил внимание, что у публичных персон пенсия в Москве составляет порядка 60-80 тысяч рублей, такие же выплаты может получать и ведущий телепередачи «Поле чудес».
Ранее телеведущий Леонид Якубович иронично отреагировал на слухи о своих богатствах.
При этом телеведущий не подтвердил, но и не опроверг информацию, предоставленную первоисточником.
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«Так что у Леонида Аркадьевича с этим вопросом все хорошо, он достаточно обеспеченный», — отметил продюсер.
Ранее телеведущий Леонид Якубович иронично отреагировал на слухи о своих богатствах.
«А еще у меня баня 2000 кв. м с бассейном с газированной водой! И замок Грязи я купил у Пугачевой!» — посмеялся звезда «Поле чудес».
При этом телеведущий не подтвердил, но и не опроверг информацию, предоставленную первоисточником.
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Ольга Енгалычева