«Я умерла»: жена Влада Соколовского шокировала поклонников своим признанием в соцсетях

Влад Соколовский и Ангелина Суркова (фото: Instagram* @lee_soul)
Супруга певца Влада Соколовского разоткровенничалась в соцсетях и раскрыла проблемы, с которыми ей пришлось столкнуться.
25-летняя Ангелина Суркова рассказала о сложном периоде в жизни. Девушка отметила, что все порой живут в иллюзиях, а затем резко встречаются с суровой реальностью. В такие моменты, по словам жены Соколовского, очень легко погрузиться в раздумья и пытаться найти ответы на вопросы почему это всё происходит и за что.
Однако Ангелина отметила, что переживаемое ею сейчас было «заказом». Она хотела пройти через трудности, чтобы стать сильнее и вновь полюбить жизнь. Но пока это даётся очень тяжело.
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Однако Ангелина отметила, что переживаемое ею сейчас было «заказом». Она хотела пройти через трудности, чтобы стать сильнее и вновь полюбить жизнь. Но пока это даётся очень тяжело.
«Я умерла... Это какой-то трип длиною в бесконечность. Не знаю, как это пройти», – отметила девушка.Суркова добавила, что не справляется с этими трудностями самостоятельно, поэтому ей пришлось обратиться за помощью к психологу.
«Была сессия, чтобы скинуть эмоциональное напряжение и выйти из предобморочного состояния. Это была разовая сессия. Но понимаю, что тупо не справлюсь сама, поэтому иду в крепкую работу. Будет много разных инструментов», – заключила Ангелина.Читайте также:
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Анастасия Чинкова