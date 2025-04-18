«Вернулась растоптанной, но меня залюбили»: Седокова рассказала о реалити-шоу в Дубае

Анна Седокова (Фото: Телеграм, @secretanna)
Певица Анна Седокова участвовала в шоу «Выжить в Дубае. Возвращение», она появилась в третьем выпуске. Анна призвала артистов играть справедливо. Это им очень не понравилось.
«Приходит истеричная Аня Седокова <…> и сходу начинает орать и ругаться со всеми. Всё время, когда мы не проходим испытания, мы ругаемся», — пожаловалась Самойлова.Критиковали певицу и её муж Джиган, Торнике Квитатиани и другие участники звёздной команды. В итоге против Седоковой проголосовали все члены команды, кроме Виктории Бони. В испытании на выживание она проиграла «народнику» Никите Плахотниченко и покинула проект.
«Я вернулась из Дубая полностью растоптанной. В реалити-шоу важно не то, как долго ты там осталась, как то, насколько ты запомнилась телезрителям. Я была там всего в одной программе, но после этого получила огромное количество любви <…>. Я тогда думала, что у меня был самый сложный период моей жизни. После него меня залюбили, просто невозможно», — рассказала певица в интервью для VK-шоу «По каверочку».Известно, что это первое интервью Седоковой после смерти её бывшего мужа Яниса Тиммы.
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Анастасия Чубина