«Я уже давно ни о чем таком не мечтаю»: Александра Урсуляк о съемках с иностранными звездами

Александра Урсуляк (Фото: соцсети)
Актриса Александра Урсуляк поделилась мыслями о зарубежных актерах и рассказала, с кем из иностранных звезд она мечтает сыграть в беседе с Пятым каналом.
Урсуляк отметила, что она уже не в том возрасте, чтобы мечтать сняться с кем-то из иностранных коллег в одной картине.
Но Александра не исключила, что такое может произойти.
Еще артистка смогла одержать победу в номинации, которая связана с лучшей женской ролью. Урсуляк выиграла благодаря участию в картине «Смотри на меня!» — в нем Александра исполнила роль многодетной мамы и бывшей оперной певицы Нины Левицкой. По сюжету фильма ее персонажу было необходимо вместе с детьми совершить путешествие, чтобы найти мужа, который пропал практически год назад где-то в Москве.
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Но Александра не исключила, что такое может произойти.
«Я уже достаточно взрослая, чтобы мечтать о каких-то таких вещах. Вдруг бывает все, что угодно. Я ничего не отметаю, но я уже давно ни о чем таком не мечтаю», — обратила внимание Урсуляк.
Еще артистка смогла одержать победу в номинации, которая связана с лучшей женской ролью. Урсуляк выиграла благодаря участию в картине «Смотри на меня!» — в нем Александра исполнила роль многодетной мамы и бывшей оперной певицы Нины Левицкой. По сюжету фильма ее персонажу было необходимо вместе с детьми совершить путешествие, чтобы найти мужа, который пропал практически год назад где-то в Москве.
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Ольга Енгалычева