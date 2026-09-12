«Зондбэ» добралась до мира: Стасу Ярушину предлагают международные проекты
Музыку Стаса Ярушина слушают в Австралии и Новой Зеландии
Стас Ярушин всё увереннее выходит за пределы российской аудитории. Артист активно выпускает музыку на английском языке, а после выхода трека Zombie вокруг него разгорелись жаркие обсуждения: в интернете песню активно обсуждали, пародировали, критиковали и, конечно, хвалили. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Шум вокруг трека неожиданно привлёк внимание и англоязычных слушателей. По словам Ярушина, его музыку уже слушают за рубежом, а вместе с новой аудиторией начали появляться и интересные предложения от иностранных компаний и музыкантов.
«Мы получили запрос от американской компании, которая хотела поработать над брендом "Ярушин", но мы знаем все эти схемы — там нет больших секретов успеха. Финны вышли на связь: "Можно мы ремикс сделаем на песню Nirvana и будем крутить у себя в барах и ресторанах?" Из Новой Зеландии слушают люди, из Австралии», — рассказал Стас.Получается, то, что в рунете превратилось в мемное «зондбэ», постепенно становится настоящим международным музыкальным проектом. Причём Ярушин не просто получает прослушивания — зарубежные слушатели уже выходят на связь и предлагают сотрудничество.