«Я уже в самолете. Багажа насчитали 105 кг»: Виктория Боня везёт домой камни с Эвереста

Виктория Боня (фото: Instagram* @victoriabonya)
Виктория Боня наконец-то исполнила свою мечту, покорив Эверест. 45-летняя телезвезда призналась, что взяла с собой «частичку горы» на память.
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» серьёзно увлечена альпинизмом. Восхождение на главную вершину мира было непростым, Боня столкнулась с проблемами со здоровьем, но всё же смогла дойти до конца.
Теперь Виктория возвращается домой.
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*деятельность Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в РФ
Теперь Виктория возвращается домой.
«Я уже в самолёте. Багажа насчитали 105 кг. А мне положено по билету 60 кг, пришлось доплачивать кучу денег. Что я там везу? Камни с Эвереста тоже имеются. Но их не так много», – поделилась Боня с подписчиками в личном блоге.До этого звезда опубликовала видео, на котором подняла огромный российский флаг на вершине Эвереста. Она заявила, что её мечта сбылась, а также посетовала, что многим людям часто приходится отказываться от собственных желаний из-за страха.
«Когда я шла к своей вершине, я тоже слышала: "Ты не сможешь", "Это не для тебя", "Куда ты лезешь". Но знаешь что? Это их страх. Не твой. Они просто привыкли к жизни в коробке. Где всё измеряется стандартами, чужим мнением и логикой. А мечта это не про "логично". Это про истинно. Про тебя настоящего. Про то, что не даёт заснуть», – отметила Боня.К слову, останавливаться на достигнутом женщина не собирается. У неё в планах – покорить гору К-2 в Пакистане. Виктория уже приступила к подготовке, а само восхождение запланировано на июль 2026 года.
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Виктория Боня показала страшные кадры восхождения на Эверест
*деятельность Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в РФ
Анастасия Чинкова