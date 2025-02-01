«Я в этот момент на стену лез»: Сергею Лазареву не понравилась пародия на себя в шоу «Один в один»

Сергей Лазарев (Фото: соцсети)
Певцу Сергею Лазареву не понравилось выступление Вячеслава Макарова на шоу перевоплощений «Один в один» на канале «Россия 1». В эфире передачи исполнитель неоднозначно оценил пародию на себя, которую представил телеведущий.
31 января на канале «Россия 1» прошла премьера третьего выпуска шестого сезона проекта «Один и один».
Один из участников шоу Вячеслав Макаров вышел на сцену с пародией на Сергея Лазарева. Оценивая номер выступающего, певец подчеркнул, что тот «пропускал слова» композиции. Но Лазарев поделился, что у него остались приятные эмоции от пародии на себя.
Еще певца сильно потрясло выступление Марии Зайцевой в образе исполнителя Шуры. Лазареву запомнился «страшный грим» и гримасы участницы — все это напугало Сергея.
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Один из участников шоу Вячеслав Макаров вышел на сцену с пародией на Сергея Лазарева. Оценивая номер выступающего, певец подчеркнул, что тот «пропускал слова» композиции. Но Лазарев поделился, что у него остались приятные эмоции от пародии на себя.
«Песня сложнейшая, ты с ней не справился, было видно, как ты задохнулся, как ты пропускал слова. Просто не пел строчки, а я в этот момент еще на стену лез и переворачивался на «Евровидении». Если говорить серьезно, то мне было приятно. Что-то было похоже, что-то нет. Но ощущения крутые, спасибо тебе за них», — уточнил Лазарев.
Еще певца сильно потрясло выступление Марии Зайцевой в образе исполнителя Шуры. Лазареву запомнился «страшный грим» и гримасы участницы — все это напугало Сергея.
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Ольга Енгалычева