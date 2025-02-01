«Я в этот момент на стену лез»: Сергею Лазареву не понравилась пародия на себя в шоу «Один в один»

Владимир Вдовиченков и Елена Лядова вышли на красную дорожку премии «Золотой орел» — оба артиста взяли награды. Журналисты выяснили, что на Елене не было огромного количества бриллиантов, в отличие от других гостей мероприятия. Звезда «Бригады» объяснил это тем, что остальные знаменитости берут украшения напрокат, а у его супруги — все свое.