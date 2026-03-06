«Я в порядке»: стало известно, что Бритни Спирс написала другу после ареста

06 марта 2026, 22:58

Бывший ассистент раскрыл переписку с Бритни Спирс после скандала с арестом

Бритни Спирс (Фото: Instagram* / @britneyspears)

После ареста певица Бритни Спирс связалась со своим другом и бывшим ассистентом Шоном Филлипом. О содержании их переписки он рассказал в эфире программы Good Morning Britain.