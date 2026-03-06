«Я в порядке»: стало известно, что Бритни Спирс написала другу после ареста
После ареста певица Бритни Спирс связалась со своим другом и бывшим ассистентом Шоном Филлипом. О содержании их переписки он рассказал в эфире программы Good Morning Britain.
Инцидент произошёл 4 марта в Калифорния. По данным источников, артистку задержали за вождение в нетрезвом виде: сообщается, что она несколько раз перестраивалась между полосами и превышала скорость.
Филлип рассказал, что первым написал певице, чтобы узнать, всё ли с ней в порядке. Спирс ответила коротко: «Я в порядке». После этого он спросил, не возражает ли она, если он расскажет о случившемся публично. Певица снова ответила лаконично: «Валяй».
Бывший ассистент подчеркнул, что, несмотря на произошедшее, он по-прежнему считает Спирс замечательным человеком. По его словам, каждый может совершить ошибку, а сама певица остаётся сильной личностью. Он также признался, что был удивлён случившимся, поскольку подобное поведение, по его мнению, совсем не похоже на Бритни.
