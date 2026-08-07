«Боюсь идти на пляж»: Лариса Гузеева впервые попросила о помощи у Киркорова
Гузеева попросила Киркорова помочь с обустройством приюта для собак в Болгарии
Гузеева обратилась к Киркорову с просьбой помочь бездомным собакам в Болгарии. Об этом стало известно из личного блога звезды.
Гузеева сейчас находится на родине Филиппа Бедросовича. Артистка рассказала о местных волонтёрах, которые забирают бездомных собак на передержку и подыскивают им новых владельцев.
Актриса считает, что нужно обустроить приют. Ведущая «Давай поженимся!» подчеркнула: она не умеет организовывать сбор средств и раньше никогда ни о чём не просила.
«Филипп, я прямо к тебе обращаюсь. Давай что‑нибудь придумаем, хорошо? Я, честно говоря, уже боюсь пойти на пляж. Боюсь смотреть по сторонам, потому что, если увижу я брошенку, конечно же, подберу!» — заявила Лариса Андреевна.Известно, что накануне Филипп Киркоров провёл свадебную церемонию Клавы Коки и Димы Масленникова. Центральным эпизодом торжества стала его песня «Снег».