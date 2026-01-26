«Я вел себя недостойно»: Канье Уэст публично извинился за годы скандалов

26 января 2026, 21:06

Рэпер Канье Уэст публично признал ошибки с 2002 года

Ким Кардашьян и Канье Уэст (Фото: Instagram* / @kimkardashian)

Канье Уэст неожиданно выступил с публичными извинениями за свое поведение, начиная с начала 2000-х. Об этом сообщает Vanity Fair.





Артист признал, что на протяжении многих лет причинял боль окружающим, делал резкие заявления и публиковал провокационные посты, в том числе антисемитского характера.



По словам Йе, причиной его поступков стала травма головного мозга, полученная в аварии в 2002 году, а также отсутствие своевременного лечения. Сейчас музыкант утверждает, что находится в стабильном состоянии и впервые за долгое время чувствует внутренний баланс.





«Я говорил и делал вещи, о которых глубоко сожалею. <…> Оглядываясь назад, я понимаю, что оторвался от своего истинного "я". Сейчас, найдя новую точку опоры и внутренний баланс, благодаря эффективному сочетанию медикаментов, терапии, физических нагрузок и трезвого образа жизни, я обрел долгожданную ясность», — сказал Канье Уэста.