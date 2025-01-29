«Мир казался безмятежным»: дочь Задорнова опубликовала фото с отцом и Максимом Галкиным*

Елена Задорнова (Фото: соцсети)
Единственная дочь юмориста Михаила Задорнова опубликовала в соцсетях архивный снимок. На нем Елена Задорнова позирует с отцом и артистом Максимом Галкиным*.
На фотографии Михаил Задорнов обнимает дочь, а рядом с юмористом стоит молодой Максим Галкин* и улыбается.
Публику поразил этот пост и вызвал волну ностальгии по скончавшемуся сатирику.
Максим Галкин*, Михаил Задорнов и Елена Задорнова (Фото: соцсети)
Актриса Ирина Безрукова тоже прокомментировала публикацию дочери юмориста, под постом Задорновой она оставила смайлик в виде «сердечка».
Ранее сообщалось, что актриса и телеведущая Пэрис Хилтон впервые вышла в свет детьми, рождёнными от суррогатной матери.
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*признан иноагентом на территории РФ
«Был год 2008, и мир казался безмятежным», — подписала фото Елена.
Публику поразил этот пост и вызвал волну ностальгии по скончавшемуся сатирику.
Максим Галкин*, Михаил Задорнов и Елена Задорнова (Фото: соцсети)
«Светлая память вашему папе. Люблю, смотрю»;
«Михаил Николаевич всегда в наших сердцах! Светлая память!», — отмечали подписчики.
Актриса Ирина Безрукова тоже прокомментировала публикацию дочери юмориста, под постом Задорновой она оставила смайлик в виде «сердечка».
Ранее сообщалось, что актриса и телеведущая Пэрис Хилтон впервые вышла в свет детьми, рождёнными от суррогатной матери.
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*признан иноагентом на территории РФ
Ольга Енгалычева