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«Я выкарабкиваюсь»: Александр Михайлов рассказал о борьбе с тяжёлой пневмонией

Актёр Александр Михайлов переболел тяжёлой пневмонией после гастролей в Крыму
Александр Михайлов (Фото: кадр из фильма «Позывной «Пассажир»)

Народный артист России Александр Михайлов рассказал, что переболел тяжёлой пневмонией.



В беседе с изданием «Абзац» Александр Яковлевич отметил, что подхватил инфекцию из-за работы кондиционера в автомобиле во время гастрольной поездки по военным гарнизонам Крыма. Врачи лечили его полтора месяца.

«Я выкарабкиваюсь, у меня была пневмония. Я поехал в Керчь, потом были Севастополь, Симферополь, ездили по гарнизонам. Из-за вентилятора попал микроб, и я полтора месяца лечился. Сейчас уже хожу, восстанавливаюсь, а раньше лежал, мне ставили по пять капельниц в день», — признался Михайлов.
Сейчас состояние актёра значительно улучшается, он уже может передвигаться самостоятельно.
Ольга Щелокова

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