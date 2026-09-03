«Я выкарабкиваюсь»: Александр Михайлов рассказал о борьбе с тяжёлой пневмонией
Актёр Александр Михайлов переболел тяжёлой пневмонией после гастролей в Крыму
Народный артист России Александр Михайлов рассказал, что переболел тяжёлой пневмонией.
В беседе с изданием «Абзац» Александр Яковлевич отметил, что подхватил инфекцию из-за работы кондиционера в автомобиле во время гастрольной поездки по военным гарнизонам Крыма. Врачи лечили его полтора месяца.
«Я выкарабкиваюсь, у меня была пневмония. Я поехал в Керчь, потом были Севастополь, Симферополь, ездили по гарнизонам. Из-за вентилятора попал микроб, и я полтора месяца лечился. Сейчас уже хожу, восстанавливаюсь, а раньше лежал, мне ставили по пять капельниц в день», — признался Михайлов.Сейчас состояние актёра значительно улучшается, он уже может передвигаться самостоятельно.