«Я впервые побывал в Кремле»: Никита Кологривый выступил на главной сцене страны вместе с Ларисой Гузеевой

Актёр Михаил Ефремов вот уже почти пять лет отбывает срок за смертельное ДТП в центре Москвы, виновником которого он стал. В последнее время в СМИ появляются упорные слухи, что артист в скором времени может выйти из колонии в рамках условно-досрочного освобождения (УДО).