«Я впервые побывал в Кремле»: Никита Кологривый выступил на главной сцене страны вместе с Ларисой Гузеевой

Никита Кологривый (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
В Государственном Кремлёвском Дворце состоялся гала-концерт «Шедевры музыки и кино», посвященный памяти советского и российского композитора Андрея Петрова. Ведущей стала Лариса Гузеева, а знаменитую композицию «А я иду, шагаю по Москве» исполнил Никита Кологривый.
Авторству Петрова принадлежит множество известных песен, звучавших в более чем 80 советских фильмах, в том числе «Я шагаю по Москве», «Человек-амфибия», «Вокзал для двоих» и «Жестокий романс», главную роль в котором исполнила Лариса Гузеева. Именно она вместе с актёром Максимом Авериным провела концерт в Кремлёвском Дворце.
Лариса Гузеева (фото: Telegram @larisaguzeevaof)
Кроме того, в Кремле выступили знаменитые артисты отечественной эстрады. Но неожиданностью для зрителей стал выход на сцену 30-летнего Никиты Кологривого, известного по роли Кощея в нашумевшем сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Актёр исполнил знаменитую композицию «А я иду, шагаю по Москве», которую изначально пел Никита Михалков, исполнивший главную роль в фильме «Я шагаю по Москве».
Кологривый исполнил шлягер вместе с детским ансамблем «Русский сувенир». После выступления артист признался, что атмосфера в Кремлёвском Дворце была для него непривычной.
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Лариса Гузеева (фото: Telegram @larisaguzeevaof)
Кроме того, в Кремле выступили знаменитые артисты отечественной эстрады. Но неожиданностью для зрителей стал выход на сцену 30-летнего Никиты Кологривого, известного по роли Кощея в нашумевшем сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Актёр исполнил знаменитую композицию «А я иду, шагаю по Москве», которую изначально пел Никита Михалков, исполнивший главную роль в фильме «Я шагаю по Москве».
Кологривый исполнил шлягер вместе с детским ансамблем «Русский сувенир». После выступления артист признался, что атмосфера в Кремлёвском Дворце была для него непривычной.
«Вчера довелось впервые побывать на Кремлевской сцене! Вечер посвящен был советскому композитору Андрею Петрову! Спасибо детям за то, что скрасили его! Так, конечно, я чувствую себя там совершенно чужим. Среди этих глыб эстрады. Кто вообще смотрит сейчас такие концерты?», – написал Кологривый в своём Telegram-канале.Читайте также:
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Анастасия Чинкова