Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ «Я впервые побывал в Кремле»: Никита Кологривый выступил на главной сцене страны вместе с Ларисой Гузеевой

«Я впервые побывал в Кремле»: Никита Кологривый выступил на главной сцене страны вместе с Ларисой Гузеевой

Никита Кологривый и Лариса Гузеева приняли участие в гала-концерте в Кремле
Никита Кологривый (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Никита Кологривый (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

В Государственном Кремлёвском Дворце состоялся гала-концерт «Шедевры музыки и кино», посвященный памяти советского и российского композитора Андрея Петрова. Ведущей стала Лариса Гузеева, а знаменитую композицию «А я иду, шагаю по Москве» исполнил Никита Кологривый.
Авторству Петрова принадлежит множество известных песен, звучавших в более чем 80 советских фильмах, в том числе «Я шагаю по Москве», «Человек-амфибия», «Вокзал для двоих» и «Жестокий романс», главную роль в котором исполнила Лариса Гузеева. Именно она вместе с актёром Максимом Авериным провела концерт в Кремлёвском Дворце.
Лариса Гузеева (фото: Telegram @larisaguzeevaof)

Кроме того, в Кремле выступили знаменитые артисты отечественной эстрады. Но неожиданностью для зрителей стал выход на сцену 30-летнего Никиты Кологривого, известного по роли Кощея в нашумевшем сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Актёр исполнил знаменитую композицию «А я иду, шагаю по Москве», которую изначально пел Никита Михалков, исполнивший главную роль в фильме «Я шагаю по Москве».

Кологривый исполнил шлягер вместе с детским ансамблем «Русский сувенир». После выступления артист признался, что атмосфера в Кремлёвском Дворце была для него непривычной.

«Вчера довелось впервые побывать на Кремлевской сцене! Вечер посвящен был советскому композитору Андрею Петрову! Спасибо детям за то, что скрасили его! Так, конечно, я чувствую себя там совершенно чужим. Среди этих глыб эстрады. Кто вообще смотрит сейчас такие концерты?», – написал Кологривый в своём Telegram-канале.
Читайте также:

Укусил официантку и подрался с охранниками: за что Никиту Кологривого выгнала жена и как его поддержал Марат Башаров

«Вот бы сегодняшние мозги»: Гузеева призналась, что не была идеальной матерью

«Люди путают счастье с оргазмом»: жизнь Ларисы Гузеевой, муж-наркоман, роман с Нагиевым
#концерт
#актёр
#фото
#артист
#кремль
#песня
#композитор
Мама Юлии Началовой показала утопающую в цветах могилу знаменитой дочери
Мама Юлии Началовой показала букеты от поклонников на могиле певицы
17 марта 2025, 11:13

Никита Кологривый (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Юлии Началовой не стало шесть лет назад. Исполнительнице хита «Герой не моего романа» на момент смерти было всего 38 лет. Близкие певицы и её поклонники трепетно чтут память о звезде.
Вчера мама Началовой навестила могилу дочери на Троекуровском кладбище. Таисия Николаевна опубликовала в соцсетях видео с многочисленными букетами на чёрной каменной плите. Женщина подчеркнула, что поклонники помнят певицу и регулярно приходят на её могилу.

Также место погребения певицы посетила ей бывший директор Оксана Мостовлюк. Она тоже опубликовала видео, отметив, что за могилой Юлии ухаживают очень достойно.

Близкий друг артистки Александр Панайотов тепло высказался о ней. Певец заявил, что до сих пор переслушивает голосовые сообщения, которые отправляла ему Юлия. Артист не может принять смерть подруги и воспринимает её уход из жизни так, будто она «уехала в далекую какую-то гастроль».

Читайте также:

Дочь Юлии Началовой рассказала о боли от потери мамы

«Будет жить моя мама»: 18-летняя дочь Юлии Началовой анонсировала посмертный альбом певицы

Яйцеклетки для ЭКО, суррогатное материнство, долги и суды: Неожиданные факты о Юлии Началовой, которой могло бы исполниться 44 года

*запрещён в РФ
#смерть
#женщина
#видео
#кладбище
#уход
#мама
#артист
#цветы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Я умерла»: жена Влада Соколовского шокировала поклонников своим признанием в соцсетях
Жена Влада Соколовского сообщила, что из-за проблем обратилась к психологу
17 марта 2025, 10:32

Влад Соколовский и Ангелина Суркова (фото: Instagram* @lee_soul)

Супруга певца Влада Соколовского разоткровенничалась в соцсетях и раскрыла проблемы, с которыми ей пришлось столкнуться.
25-летняя Ангелина Суркова рассказала о сложном периоде в жизни. Девушка отметила, что все порой живут в иллюзиях, а затем резко встречаются с суровой реальностью. В такие моменты, по словам жены Соколовского, очень легко погрузиться в раздумья и пытаться найти ответы на вопросы почему это всё происходит и за что.

Однако Ангелина отметила, что переживаемое ею сейчас было «заказом». Она хотела пройти через трудности, чтобы стать сильнее и вновь полюбить жизнь. Но пока это даётся очень тяжело.

«Я умерла... Это какой-то трип длиною в бесконечность. Не знаю, как это пройти», – отметила девушка.
Суркова добавила, что не справляется с этими трудностями самостоятельно, поэтому ей пришлось обратиться за помощью к психологу.

«Была сессия, чтобы скинуть эмоциональное напряжение и выйти из предобморочного состояния. Это была разовая сессия. Но понимаю, что тупо не справлюсь сама, поэтому иду в крепкую работу. Будет много разных инструментов», – заключила Ангелина.
Читайте также:

Алекса раскрыла причину, по которой удалила пост о разводе с Вячеславом Дайчевым

«Просто днище»: Поклонники ополчились на Чумакова после его скабрезных высказываний в адрес жены

«Это очень болезненная тема»: Александр Ревва рассказал о конфликте со своей мамой

*запрещён в РФ
#жизнь
#пост
#девушка
#психолог
#психологическая помощь
#соцсети
#шоу-бизнес
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Устроим движуху в Белгородской области»: В Сети появилась запись телефонного разговора Михаила Ефремова
Отбывающий срок Михаил Ефремов планирует в ближайшее время выйти из колонии
17 марта 2025, 10:16

Михаил Ефремов (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

Актёр Михаил Ефремов вот уже почти пять лет отбывает срок за смертельное ДТП в центре Москвы, виновником которого он стал. В последнее время в СМИ появляются упорные слухи, что артист в скором времени может выйти из колонии в рамках условно-досрочного освобождения (УДО).
Не исключено, что так оно и будет. По крайней мере, на это надеется сам актёр. В распоряжение журналистов телеграм-канала SHOT попала запись телефонного звонка Ефремова из колонии в Белгородской области, где он отбывает срок. В ходе беседы Михаил Олегович поздравляет товарища с днём рождения и вскоре устроить пышные торжества по случаю своего освобождения.

«Гамарджоба, генацвале! С днем рождения тебя поздравляю я. Жди нас, скоро мы все выйдем и устроим чудовищную движуху по всей Белгородской области», — говорит актёр.

Впрочем, адвокат Ефремова Юрий Падалко заявил журналистам, что данная запись — фейк. Её сфабриковали те, кто хочет «насолить» его подзащитному. Создали с помощью современных технологий фальшивую запись, чтобы склонить общественное мнение в сторону негатива по отношению к артисту, уверен юрист.

Сам осуждённый (если это всё же он) в том же разговоре после бравады говорит о возможном УДО с осторожностью, подчёркивая, что «это просто суд, ничего ещё не понятно».

Ходатайство Михаила Олеговича об УДО будет рассмотрено 24 марта в одном из судов Белгородской области. В окружении артиста считают, что 61-летнему Ефремову необходимо выйти на свободу как можно скорее из-за обострившихся проблем со здоровьем.

Читайте также:

Стало известно, что может помочь Ефремову получить УДО

Вырос спрос на поделки Ефремова в колонии

«Есть шансы»: Адвокат рассказал, в каком случае Михаил Ефремов выйдет по УДО
#суд
#актёр
#юрист
#адвокат
#мнение
#запись
#телефон
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Ориентиры нормальные, но любви к женщине преклонного возраста, конечно, нет»: раскрыта правда о браке Галкина* и Пугачёвой
Бизнесмен Андрей Матус раскрыл правду о браке Максима Галкина* и Аллы Пугачёвой
17 марта 2025, 10:16

Алла Пугачёва и Максим Галкин* с детьми (фото: Instagram** @maxgalkinru)

Более 14 лет назад Алла Пугачёва вышла замуж за Максима Галкина*. Практически сразу общественность стала гадать, когда же развалится звездный брак. Причиной возможного развода называли большую разницу в возрасте между певицей и шоуменом.
Однако годы идут, а брак как будто становится только крепче. 75-летняя Пугачёва и 48-летний Галкин* вместе с детьми уехали сначала в Израиль, а затем перебрались на Кипр. Супруги продолжают во всём поддерживать друг друга.

Источники, близкие к знаменитой чете убеждены, что секрет их крепкого брака заключается в том, что Алла Борисовна искренне любит своего мужа, а Максим согласен на всё ради связей своей именитой супруги и нажитых ею капиталов.

Андрей Матус, который попытался помочь Галкину* и Пугачёвой перевезти все богатства из особняка в подмосковной деревне Грязь в новую страну проживания пары, убежден, что юморист выбрал карьеру. Он питает страсть исключительно к деньгам и возможностям, которые стали доступны для него в браке.

«Алла Борисовна любит этого человека. В своей слепой любви она за ним и пошла. Никогда бы не подумал, что буду защищать Галкина*, с его слов, ориентиры у него абсолютно нормальные, но любви к этой женщине преклонного возраста, конечно же, нет и быть не может. Кто такой Галкин без Аллы Борисовны? Не существует его, как самостоятельной фигуры», – отметил Матус в эфире телепередачи «Новые русские сенсации».
Напомним, что впервые искра между будущими супругами пробежала ещё в тот момент, когда Пугачёва была замужем за Филиппом Киркоровым. В течение шести лет Алла Борисовна и Филипп Бедросович громко разводились, после чего Пугачёва стала женой Галкина*. В 2013 году у пары родились двойняшки Лиза и Гарри, которых выносила суррогатная мать.

Читайте также:

«Выгляжу мило, свежо и молодо»: Пугачёва опубликовала кадры, сделанные на Кипре во время скандала с журналистами НТВ

Зеркало Наполеона за 24 млн, компотьер за 22 млн: что Пугачева и Галкин* пытались вывезти за границу

«Боже, это кто такая хорошенькая?»: отфотошопленная Алла Пугачёва вызвала восторг у Стаса Садальского

*признан Минюстом РФ иноагентом
**запрещён в РФ
#израиль
#алла пугачёва
#брак
#супруги
#максим галкин
#отношения
#дети
#семья
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Дом на Кипре, выступления на праздниках состоятельных людей и новый альбом: чем Пугачева хочет порадовать своих фанатов весной?
17 марта 2025, 09:39

Алла Пугачева (Фото: Instagram** alla_pugachevvaa)

Этой весной знаменитая певица Алла Пугачева планирует выпустить новую песню. Изначально она хотела успеть к своему 76-му дню рождения, который отмечает 15 апреля.
Однако, по последним данным, выпуск сдвигается из-за того, что артистка решила внести изменения в композицию. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Слухи о новом альбоме

Вокруг Пугачевой ходят слухи о выходе нового музыкального альбома. Тем не менее, информация о его скором релизе несколько преувеличена. Работа над альбомом действительно ведется, но его выход запланирован на более поздний срок.

Кочует по миру

За последние три года Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным* кочует по миру. За долгие годы своей карьеры в России они заработали немалые деньги, которые приносят солидные проценты с зарубежных банковских счетов. Кроме того, пара инвестировала в зарубежную недвижимость: в 2017 году они приобрели дом и квартиру на Кипре, где сейчас проживают.

Максим Галкин* продолжает выступать по всему миру, подрабатывая и не позволяя себе забыть о сцене. Алла Пугачева также вносит свой вклад в семейный бюджет, выпуская песни и получая за них гонорары. Частные закрытые выступления на праздниках состоятельных людей за границей приносят ей значительные доходы, хотя она поет крайне редко.

Как складывается жизнь Константина Адаева после расставания с актрисой Екатериной Шпицей?
Как складывается жизнь Константина Адаева после расставания с актрисой Екатериной Шпицей?

Новые песни и альбомы

Весной 2024 года Пугачева выпустила пять новых песен, а также альбом с аудиозаписями концерта 2019 года. Этот музыкальный материал стал доступен на всех стриминговых сервисах, но обсуждение его было недолгим и тихим. Изначально планировалось, что новые песни войдут в новый альбом, но пока этот вопрос остается открытым.

Согласно слухам от коллег Пугачевой, один из новых треков намечен на весну 2025 года. Ожидается, что это будет песня о «часах и времени», в которой звучит строка: «заведи свои часы, старый часовщик, хоть еще на миг».

Долгий путь к новым записям

У Пугачевой за годы накопилось множество купленных песен от авторов и композиторов. Некоторые из них были записаны давно и теперь требуют переработки, другие же так и не были записаны. Есть и те композиции, которые ей просто дарили. В целом, это обычная практика для звезд — скупать музыкальный материал, который им нравится, и выпускать его в удобное время.

До своего переезда за границу Пугачева активно работала в студии, хотя новые песни не выходили. Новый альбом «P.S», выпущенный год назад, стал первым за 16 лет и включал 20 аудиозаписей с юбилейного концерта в Кремле в 2019 году.

Женские сапоги, измены, роман с Агатой Муцениеце и разбитое сердце Анны Старшенбаум: чем ещё удивит Роман Курцын?
Женские сапоги, измены, роман с Агатой Муцениеце и разбитое сердце Анны Старшенбаум: чем ещё удивит Роман Курцын?

Неизданные песни и современное звучание

На протяжении 25 лет Алла Пугачева работала с саундпродюсером Анатолием Лопатиным, который отвечал за звук ее голоса. Благодаря этому у нее накопилось большое количество неизданных песен, которые могут стать основой для нескольких альбомов. Однако им требуется современное звучание и доработка. С учетом современных технологий это вполне осуществимо. Важно отметить, что голос Аллы Пугачевой сейчас звучит иначе, чем 20 лет назад.

Читайте также:

Алекса раскрыла причину, по которой удалила пост о разводе с Вячеславом Дайчевым

«Чувствовала себя как удав»: Фигуристка Дробязко делится опытом беременности и родов в 52

Проблемы с алкоголем, безденежье и смерть в одиночестве: как жила актриса Ольга Прохватыло

*признан Минюстом РФ иноагентом
**запрещён в РФ
#недвижимость
#алла пугачёва
#актриса
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате