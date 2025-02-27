Измены мужа и два брака с меркантильным «бразильцем»: нашла ли звезда «Возвращения Мухтара» Оксана Сташенко свое счастье?

Оксана Сташенко (Фото: Инстаграм* @oksana_stashenko)
Яркую и эффектную Оксану Сташенко вот уже более двадцати лет публика называет рыжеволосой красавицей Жанеттой. Именно так величали героиню актрисы, судмедэксперта Сельскую в полюбившемся зрителям сериале «Возвращение Мухтара».
Влюбленность и изменаВ студенческие годы Оксана Сташенко увидела на сцене старшекурсника Сергея Пускепалиса, который очень ей приглянулся. Правда видный парень и не подозревал о чувствах девушки.
Страдания актрисы длились пару месяцев, а затем все забылось. Более глубокие чувства Оксана испытала в отношениях с коллегой Владиславом Фроловым. Он хотел все время быть рядом. Однако молодого человека позвали в Тюменский драм. театр, а Сташенко устроилась в Каменск-Уральский. Они встречались на расстоянии два года. Близкие пары полагали, что вскоре Оксана и Владислав сыграют свадьбу. Однако все сложилось иначе, Фролова поймали на измене. Простить предательство актриса не смогла. Чтобы пережить неудачу в личной жизни, она с головой окунулась в работу.
Сташенко подтолкнули к разводуСвой очередной отпуск Сташенко захотела провести в Москве. Именно там она познакомилась с ведущим артистом Театра на Юго-Западе Игорем Китаевым. Между актерами вспыхнули чувства и у них закрутился стремительный роман. Только Оксана начала говорить об отъезде, Игорь сразу предложил переехать к нему, стать законной супругой.
Бросать театр артистка не желала, но влюбленность взяла верх. Тогда Сташенко без колебаний уволилась по собственному желанию. Первое время семейная жизнь правда была идеальной. Брак дал трещину из-за частых «загулов» Китаева. Он пропадал на несколько дней с товарищами, кутил, не задумываясь, что дома его ждет любимая, волнуется, обзванивает все больницы.
Оксана Сташенко (Фото: Инстаграм* @oksana_stashenko)
Когда Оксана не выдержала, а «доброжелательные» подруги убеждали: «он тебе не пара», все закончилось расставанием. Через некоторое время артистка узнала, что Игорь заключил брак с другой, самой рьяной подругой-провокаторшой, которая активно уговаривала развестись с Китаевым. Однако брак просуществовал недолго.
Пережить новое потрясение в личной жизни помогла работа. Съемки в польской рекламе, участие в турецких и финских телепередачах способствовали накоплению денег, открытию актерского агентства, покупке жилья в Москве.
Единственное, чего Сташенко не хватало — это любимой мамы. Спустя некоторое время Ольга Федоровна переехала к дочке, обустроилась и жизнь начала приходить в привычное русло.
Два брака с «бразильцем»На этом испытания для звезды не закончились. На её пути появился человек, который стал не заботливым партнером, а источником ужасных бед, тревог, разочарований.
Когда ее познакомили с Константином, актером из Новосибирска, Оксану впечатлил его тяжелый взгляд. Потом Сташенко называла мужчину «бразильцем». Артист умело ухаживал, показывал серьезность своих намерений.
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Близкие артистки осторожно предупреждали Оксану о некрасивом поведении ухажера в отношении коллег на «Мосфильме». Он якобы предлагал интим-услуги взамен на мизансцены в кино. Еще рассказали, что у актера есть супруга и дочь.
Верить во все это Оксана не собиралась, однако попросила Константина прокомментировать сказанное другими. В ответ услышала, что брак лишь на бумаге.
В результате Константин добился сочувствия, оперативно оформил развод и предложил купить жилье на средства, которые артистка накопила. И вновь Сташенко оказалась в ЗАГСе, приобрела четырехкомнатную квартиру на Мытищах и приписала туда законного супруга.
Оксана Сташенко (Фото: Инстаграм* @oksana_stashenko)
Через некоторое время «бразилец» показал истинное лицо: изменил ей с риелторшей, осуществлявшей недавнюю сделку по квартире. На требования Оксаны, обосновать, почему он так поступил, мужчина поднял на любимую руку.
После этого инцидента, артист по-хамски с ней обращался, бил, угрожал расправой, говорил, что и её маму не пожалеет, если она подаст на развод. Избавиться от «бразильца» было не так-то просто: пришлось разменять жилплощадь и купить ему комнату.
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Но Константин вновь появился на пороге её дома. Умолял простить, уверяя в огромной любви, бескорыстии.
Сташенко поверила, согласилась помириться и снова сыграть свадьбу. Почти перед регистрацией брака «бразилец» между словом спросил, где Оксана хранит деньги. При этом он знал, что средств у нее хватает.
«Да у мамы... я банкам не доверяю», — ляпнула актриса.
Оксана Сташенко (Фото: Инстаграм* @oksana_stashenko)
Однако в действительности открыла счет и периодически переводила определенную сумму. Но ей захотелось обернуть все в легкую шутку, а «бразилец» поверил.
В то время как Константин и Оксана давали друг другу клятвы, трое мужчин, представившись слесарями, пробрались в квартиру мамы Сташенко, требуя показать место, где спрятаны накопления. От испуга Ольга потеряла сознание. Тогда злоумышленники напали на её гостью, отобрали тысячу долларов, побили всю мебель и убежали.
Подумав над отвратительным происшествием, вспомнив недавний разговор о деньгах, актриса осознала: наводчиком мог оказаться её муж. У Константина было алиби, но следственные органы задержали одного из вскрывавших квартиру, а тот их вывел на уже знакомого риелтора.
Вскоре супруги развелись и «бразилец» больше не появлялся на пути актрисы.
Оксана Сташенко (Фото: Инстаграм* @oksana_stashenko)
Счастливый конецНесмотря на грустный семейный опыт, Оксана не перестала с оптимизмом смотреть на жизнь. На отдыхе в Коктебеле она познакомилась с владельцем отеля Игорем Шептовецким.
Через три месяца предприниматель сделал Сташенко предложение. У пары все шло хорошо, до того момента, пока Игорь не настоял бросить кино и вместе с ним заняться гостиничным бизнесом. Не найдя компромисс, влюбленные расстались.
Потом Сташенко приписывали отношения с Игорем Скляром. Затем все затихло, Оксана стала участницей нового проекта «Возвращение Мухтара», съемки которого проходили в Киеве.
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Свободное время актриса посвящала пению и собиралась записать диск. Как-то гуляя по городу, актриса посетила джазовый клуб, послушала музыку и разговорилась со звукорежиссером Владом Миной. Узнав о мечте Оксаны, молодой человек предложил записать диск в его студии.
Несмотря на разницу в возрасте (Игорь младше актрисы на девять лет), они нашли точки соприкосновения. Через некоторое время Игорь и Оксана поехали вместе в путешествие по Индии. Оттуда вернулись уже в отношениях, а в 2010-м сыграли свадьбу.
Вот уже 15 лет влюбленные бесконечно счастливы, поддерживают и заботятся друг о друге. Однако наследников у супругов нет, но они опекают детей-сирот, оказывают им материальную помощь.
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