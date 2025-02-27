Измены мужа и два брака с меркантильным «бразильцем»: нашла ли звезда «Возвращения Мухтара» Оксана Сташенко свое счастье?

Российская актриса Евгения Добровольская, ушедшая из жизни 10 января, успела завершить съемки в фильме «Дорогая, я больше не перезвоню». Режиссер картины Александр Фомин рассказал о том, что актриса не жаловалась на свое самочувствие во время работы над проектом, несмотря на то, что в последние месяцы боролась с онкологией. Об этом пишет «‎5-tv.ru».