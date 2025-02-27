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Измены мужа и два брака с меркантильным «бразильцем»: нашла ли звезда «Возвращения Мухтара» Оксана Сташенко свое счастье?

Оксана Сташенко (Фото: Инстаграм* @oksana_stashenko)

Оксана Сташенко (Фото: Инстаграм* @oksana_stashenko)

Яркую и эффектную Оксану Сташенко вот уже более двадцати лет публика называет рыжеволосой красавицей Жанеттой. Именно так величали героиню актрисы, судмедэксперта Сельскую в полюбившемся зрителям сериале «Возвращение Мухтара».

Влюбленность и измена

В студенческие годы Оксана Сташенко увидела на сцене старшекурсника Сергея Пускепалиса, который очень ей приглянулся. Правда видный парень и не подозревал о чувствах девушки.

Страдания актрисы длились пару месяцев, а затем все забылось. Более глубокие чувства Оксана испытала в отношениях с коллегой Владиславом Фроловым. Он хотел все время быть рядом. Однако молодого человека позвали в Тюменский драм. театр, а Сташенко устроилась в Каменск-Уральский. Они встречались на расстоянии два года. Близкие пары полагали, что вскоре Оксана и Владислав сыграют свадьбу. Однако все сложилось иначе, Фролова поймали на измене. Простить предательство актриса не смогла. Чтобы пережить неудачу в личной жизни, она с головой окунулась в работу.

Сташенко подтолкнули к разводу

Свой очередной отпуск Сташенко захотела провести в Москве. Именно там она познакомилась с ведущим артистом Театра на Юго-Западе Игорем Китаевым. Между актерами вспыхнули чувства и у них закрутился стремительный роман. Только Оксана начала говорить об отъезде, Игорь сразу предложил переехать к нему, стать законной супругой.

Бросать театр артистка не желала, но влюбленность взяла верх. Тогда Сташенко без колебаний уволилась по собственному желанию. Первое время семейная жизнь правда была идеальной. Брак дал трещину из-за частых «загулов» Китаева. Он пропадал на несколько дней с товарищами, кутил, не задумываясь, что дома его ждет любимая, волнуется, обзванивает все больницы.

Оксана Сташенко (Фото: Инстаграм* @oksana_stashenko)


Когда Оксана не выдержала, а «доброжелательные» подруги убеждали: «он тебе не пара», все закончилось расставанием. Через некоторое время артистка узнала, что Игорь заключил брак с другой, самой рьяной подругой-провокаторшой, которая активно уговаривала развестись с Китаевым. Однако брак просуществовал недолго.

Пережить новое потрясение в личной жизни помогла работа. Съемки в польской рекламе, участие в турецких и финских телепередачах способствовали накоплению денег, открытию актерского агентства, покупке жилья в Москве.

Единственное, чего Сташенко не хватало — это любимой мамы. Спустя некоторое время Ольга Федоровна переехала к дочке, обустроилась и жизнь начала приходить в привычное русло.

Два брака с «бразильцем»

На этом испытания для звезды не закончились. На её пути появился человек, который стал не заботливым партнером, а источником ужасных бед, тревог, разочарований.

Когда ее познакомили с Константином, актером из Новосибирска, Оксану впечатлил его тяжелый взгляд. Потом Сташенко называла мужчину «бразильцем». Артист умело ухаживал, показывал серьезность своих намерений.

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Близкие артистки осторожно предупреждали Оксану о некрасивом поведении ухажера в отношении коллег на «Мосфильме». Он якобы предлагал интим-услуги взамен на мизансцены в кино. Еще рассказали, что у актера есть супруга и дочь.

Верить во все это Оксана не собиралась, однако попросила Константина прокомментировать сказанное другими. В ответ услышала, что брак лишь на бумаге.

В результате Константин добился сочувствия, оперативно оформил развод и предложил купить жилье на средства, которые артистка накопила. И вновь Сташенко оказалась в ЗАГСе, приобрела четырехкомнатную квартиру на Мытищах и приписала туда законного супруга.

Оксана Сташенко (Фото: Инстаграм* @oksana_stashenko)


Через некоторое время «бразилец» показал истинное лицо: изменил ей с риелторшей, осуществлявшей недавнюю сделку по квартире. На требования Оксаны, обосновать, почему он так поступил, мужчина поднял на любимую руку.

После этого инцидента, артист по-хамски с ней обращался, бил, угрожал расправой, говорил, что и её маму не пожалеет, если она подаст на развод. Избавиться от «бразильца» было не так-то просто: пришлось разменять жилплощадь и купить ему комнату.

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Но Константин вновь появился на пороге её дома. Умолял простить, уверяя в огромной любви, бескорыстии.

Сташенко поверила, согласилась помириться и снова сыграть свадьбу. Почти перед регистрацией брака «бразилец» между словом спросил, где Оксана хранит деньги. При этом он знал, что средств у нее хватает.

«Да у мамы... я банкам не доверяю», — ляпнула актриса.

Оксана Сташенко (Фото: Инстаграм* @oksana_stashenko)


Однако в действительности открыла счет и периодически переводила определенную сумму. Но ей захотелось обернуть все в легкую шутку, а «бразилец» поверил.

В то время как Константин и Оксана давали друг другу клятвы, трое мужчин, представившись слесарями, пробрались в квартиру мамы Сташенко, требуя показать место, где спрятаны накопления. От испуга Ольга потеряла сознание. Тогда злоумышленники напали на её гостью, отобрали тысячу долларов, побили всю мебель и убежали.

Подумав над отвратительным происшествием, вспомнив недавний разговор о деньгах, актриса осознала: наводчиком мог оказаться её муж. У Константина было алиби, но следственные органы задержали одного из вскрывавших квартиру, а тот их вывел на уже знакомого риелтора.

Вскоре супруги развелись и «бразилец» больше не появлялся на пути актрисы.

Оксана Сташенко (Фото: Инстаграм* @oksana_stashenko)

Счастливый конец

Несмотря на грустный семейный опыт, Оксана не перестала с оптимизмом смотреть на жизнь. На отдыхе в Коктебеле она познакомилась с владельцем отеля Игорем Шептовецким.

Через три месяца предприниматель сделал Сташенко предложение. У пары все шло хорошо, до того момента, пока Игорь не настоял бросить кино и вместе с ним заняться гостиничным бизнесом. Не найдя компромисс, влюбленные расстались.

Потом Сташенко приписывали отношения с Игорем Скляром. Затем все затихло, Оксана стала участницей нового проекта «Возвращение Мухтара», съемки которого проходили в Киеве.

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Свободное время актриса посвящала пению и собиралась записать диск. Как-то гуляя по городу, актриса посетила джазовый клуб, послушала музыку и разговорилась со звукорежиссером Владом Миной. Узнав о мечте Оксаны, молодой человек предложил записать диск в его студии.

Несмотря на разницу в возрасте (Игорь младше актрисы на девять лет), они нашли точки соприкосновения. Через некоторое время Игорь и Оксана поехали вместе в путешествие по Индии. Оттуда вернулись уже в отношениях, а в 2010-м сыграли свадьбу.

Вот уже 15 лет влюбленные бесконечно счастливы, поддерживают и заботятся друг о друге. Однако наследников у супругов нет, но они опекают детей-сирот, оказывают им материальную помощь.

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Появились новые сведения о состоянии здоровья Добровольской перед ее смертью
Добровольская во время съемок в кино незадолго до смерти ни на что не жаловалась
27 февраля 2025, 08:44

Евгения Добровольская (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Российская актриса Евгения Добровольская, ушедшая из жизни 10 января, успела завершить съемки в фильме «Дорогая, я больше не перезвоню». Режиссер картины Александр Фомин рассказал о том, что актриса не жаловалась на свое самочувствие во время работы над проектом, несмотря на то, что в последние месяцы боролась с онкологией. Об этом пишет «‎5-tv.ru».
«Она это хранила в себе. Работала всю смену. Ни на что не жаловалась. Мне уже после сказали, что она болеет. Но по съемкам нельзя было сказать. Она выкладывалась на сто процентов. В тот момент я не подозревал», — отметил Фомин в интервью Пятому каналу.

Фильм, который рассказывает историю мужчины, разочаровавшегося в жизни и впавшего в кому — преддверие загробного мира, выйдет на большие экраны в марте. Последняя роль Добровольской стала значимой в ее карьере и оставит яркий след в памяти зрителей.

Умерла народная артистка РФ Евгения Добровольская
Умерла народная артистка РФ Евгения Добровольская

Родной театр Евгении Добровольской, МХТ имени Чехова, оказывал ей финансовую поддержку, покрывая расходы на дорогостоящее лечение. Летом она еще выступала в спектакле «Космос», зрители не подозревали о ее борьбе с тяжелой болезнью.

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#фильм
#театр
#лечение
#расходы
#болезни
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Леонид Якубович много лет скрывал 10-комнатную квартиру и замок, как у Пугачёвой
SHOT: Якубович оказался хозяином 10-комнатной квартиры и замка стоимостью 1 млрд
27 февраля 2025, 08:23

Леонид Якубович (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

Раскрыто роскошное жилье Леонида Якубовича, которое он скрывал от общественности долгие годы. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Согласно информации источника, ведущий проживает в десятикомнатной квартире в Хамовниках, которая оформлена на его супругу. Площадь недвижимости составляет 228 квадратных метров. Находится квартира в 8-этажном доме 1914 года постройки в Чистом переулке. Примечательно, что она занимает почти весь третий этаж дома. На сегодняшний день ее стоимость оценивается примерно в 202 млн рублей. Стоит отметить, что ранее артист показывал журналистам только 60-метровую двухкомнатную квартиру, расположенную в Доме артистов Большого театра.

Как сообщает SHOT, Якубовичу также принадлежит замок, который стоит на участке в 30 соток в деревне Веледниково Истринского района Московской области. Его примерная рыночная стоимость — 1 млрд рублей. Помимо этого в собственности у ведущего капитал-шоу «Поле чудес» есть 13 соток земли в деревне Сивково Одинцовского района с небольшим домом и 43-метровой баней и шестилетний Lexus LX III.

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#квартира
#шоу
#дома
#артист
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«Мы в реанимации»: звезда «ДОМа-2» Саша Черно поделилась печальными новостями о сыне и поразилась жестокости людей
Саша Черно поделилась новостями о реанимации сына и пришла в шок от негатива в Сети
27 февраля 2025, 04:58

Александра Черно с сыном Стефаном (Фото: кадр видео Instagram* @cherno_sasha93)

Саша Черно 26 февраля сообщила о горе: ее 4-летний сын Стефан снова оказался в реанимации. Новость об этом 26 февраля потрясла поклонников экс-участницы «ДОМа-2», но сразу появились и те, кто начал оскорблять ее за «плохое материнство». По словам Черно, виной всему бывший возлюбленный Иосиф с его ложными обвинениями, которые создают Саше негативный образ.
«Я искренне не понимаю, почему меня считают плохой матерью за то, что я не выставляю абсолютно все свои передвижения с сыном на показ... Какой отец Иосиф — я не буду давать оценку», — написала она.
Отсутствие частых фото и видео с сыном в своих блогах Черно объясняет просто: она не хочет, чтобы неприятные слухи и обвинения касались ее малыша. Стефан — счастье и радость для своей мамы.

Александра Черно с сыном Стефаном (Фото: кадр видео Instagram* @cherno_sasha93)

К сожалению, утром 26 февраля Черно рассказала, что Стефану стало плохо, и его срочно доставили в клинику доктора Рошаля. Саша пока не раскрывает, что именно случилось с малышом, кажется растерянной. Она пояснила в блоге, что пытается выяснить хоть что-то о состоянии сына, и попросила подписчиков поддержать ее добрыми мыслями.

Вскоре после этого Саша столкнулась с волной негатива в Сети. Некоторые уверены, что она выдумывает проблемы сына ради внимания, а кто-то даже намекнул, будто звезда была пьяна. Черно ответила хейтерам, что ей сейчас не до споров, ведь все мысли только о ребенке, а жестокость людей ее просто потрясает. Она выйдет на связь, когда мальчику станет лучше.

Александра Черно (Фото: Instagram* @cherno_sasha93)

«Дно пробито, ребят», — резюмировала Александра, говоря об очередном посте Иосифа, где тот «все перевернул» и попытался показать ее безразличной к ребенку.
Чуть позже в ночь с 26 на 27 февраля она призналась, что пойдет спать, чтобы отойти от стресса и не читать очередную волну «грязи» онлайн в подобном состоянии.

Но есть и те, кто встает на сторону Черно. Поклонники пишут, что маленькие дети часто болеют, и советуют Саше держать себя в руках, ведь ее тревога может отразиться на сыне. Они верят, что Стефан скоро поправится, и желают маме сил пережить этот трудный момент.

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«Хотел создать ненависть вокруг меня грязной ложью»: актер Данила Козловский выиграл суд против Бородина
Тем временем Иосиф Оганесян, отец Стефана, тоже переживает за сына, но не упускает случая уколоть бывшую. Раньше он даже грозился забрать ребенка себе, утверждая, что лучше справится с воспитанием.

Теперь же он утверждает, что «друзья Саши» звонят и пишут ему с угрозами, а саму Черно обвиняет в алкоголизме и безразличии к сыну.

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#дети
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#сын
#мама
#конфликт
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«Хотел создать ненависть вокруг меня грязной ложью»: актер Данила Козловский выиграл суд против Бородина
Козловский выиграл суд против Бородина с требованием опровержения лжи в его блоге
27 февраля 2025, 02:04

Данила Козловский (Фото: Instagram* @danilakozlovsky)

Звезда российского кино Данила Козловский одержал победу в суде над главой Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталием Бородиным, который обвинял актера в жизни за границей и подстрекании на митинги и протесты. Текст с подтверждением судебного решения Бородин опубликовал днем 26 февраля 2025 года в своем Telegram-канале.
Все началось в апреле 2023 года, когда Бородин публично заявил, что Козловский якобы уехал жить за границу и может иметь второе гражданство — американское. Политик уверял, что если это подтвердится, то артисту грозит уголовная ответственность за нарушение закона об уведомлении МВД.

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Тогда же Бородин намекал, что разберется и с публикациями актера в соцсетях, которые считал спорными. Он даже бросил вызов, заявив, что ждет от Данилы встречный иск, чтобы выяснить, кто говорит правду.

Данила Козловский (Фото: Instagram* @danilakozlovsky)

Козловский не стал молчать и подал в суд, чтобы защитить свое имя. Он рассказал, что все его доходы — только из России, и это легко проверить в налоговой.

Первый иск актера суд отклонил из-за ошибок в документах, но Данила не сдался. В новом заявлении он потребовал символический рубль за моральный ущерб и публичное опровержение от Бородина. Как итог: суд признал слова Бородина ложью, порочащей репутацию звезды.

В мае 2024 года Козловский делился своими чувствами относительно ситуации.

Данила Козловский (Фото: Instagram* @danilakozlovsky)

«То, о чем писал Бородин, — неправда. Теперь официально! Вопреки его стараниям грязной ложью создать вокруг меня атмосферу подозрительности и ненависти, вопреки всем трудностям, я продолжаю жить в России. Я никогда и никуда не уезжал», — порадовал подписчиков актер.
Он сказал, что ему важно было поставить точку в этой истории и доказать, что он живет в Москве и всегда любил свой дом.

26 февраля 2025 года Telegram-канале Бородина появился пост, начинающихся со слов «опровержение», который подтверждает, что суд признал обвинения Бородина в адрес актера недостоверными.

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«Нужно поехать в лес, построить чучело»: Юра Борисов познакомил актрису из «Аноры» с Масленицей

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#гражданство
#суд
#кино
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#telegram
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«Нужно поехать в лес, построить чучело»: Юра Борисов познакомил актрису из «Аноры» с Масленицей
26 февраля 2025, 22:23

Юра Борисов (Фото: РИА Новости/ Максим Блинов)

Американская актриса Майки Мэдисон узнала о Масленице от российского артиста Юры Борисова, с которым снялась в фильме «Анора». Она не знала, что подобный праздник существует, но отметила логичность его проведения и угостилась блинами.
Майки Мэдисон приходила на шоу Late Night with Seth Meyers на телеканале NBC. Актриса поделилась, что Юра Борисов показал, как справляют Масленицу. Для этого звезды «Аноры» отправились в американский лес, дабы сжечь там импровизированное чучело из палок и одежды российского актера.

«Утром они приготовили блины, мы их съели. Мне понравилось. Потом Юра сказал, что нам нужно поехать в лес, построить чучело и поджечь его. Я даже не проверяла, есть ли такой праздник. Решила, что все звучит логично», — откровенничала Майки Мэдисон.

Ранее сербский режиссёр Эмир Кустурица подтвердил, что Юра Борисов исполнит роль в его новом фильме. Он также раскрыл, кого именно воплотит на экране номинированный на «Оскар» актёр.

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#актёр
#масленица
#актриса
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