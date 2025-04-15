«Знаю многие ее секреты»: Протеже Киркорова Маргарита Овсянникова дружит с невестой Лепса Авророй Кибой

Маргарита Овсянникова (Фото: Инстаграм* @mmmargaaret)
Бывшая звезда «Дома-2», а ныне муза Филиппа Киркорова Маргарита Овсянникова заявила, что хранит секреты юной невесты Григория Лепса Авроры Кибы.
Киба часто выходит в свет в компании Овсянниковой. Марго рассказала, что довольно близко общается с Авророй и считает себя её близкой подругой.
Она добавила, что они с Кибой прекрасно понимают друг друга и всегда находят, о чём поговорить.
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* Запрещён в РФ
«С Авророй мы общаемся очень много, я знаю многие ее секреты, но ни за что, ни с кем ими не поделюсь, потому что я умею их хранить. Аврора совсем молоденькая девочка, ей всего 19 лет, но она уже многое прошла в жизни, поэтому очень повзрослела», — рассказала Овсянникова в беседе с изданием «Страсти».
Она добавила, что они с Кибой прекрасно понимают друг друга и всегда находят, о чём поговорить.
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* Запрещён в РФ
Элина Позднякова