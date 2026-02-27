«Я не Дженнифер Лопес»: Киркоров объяснил, почему не станет страховать своё тело

27 февраля 2026, 20:46

Филипп Киркоров объяснил отказ от страховки тела нежеланием разорять компании

Филипп Киркоров (Фото: ВКонтакте @official_kirkorov)

Певец Филипп Киркоров заявил, что не намерен страховать части своего тела.





В интервью Life.ru Киркоров заявил, что если бы он пошёл на такой шаг, страховые компании понесли бы убытки. Певец отметил, что подражать примеру Дженнифер Лопес, застраховавшей ягодицы на сумму до 800 млн долларов, не собирается.



Он объяснил это иным финансовым масштабом в России и нежеланием разорять страховые компании, предпочитая платить самостоятельно. Поводом для разговора стал недавний инцидент с ожогом на концерте.

«Дважды в одну реку не входят, поэтому я думаю, что сегодня всё пройдёт хорошо, и вообще не будет никаких проблем», — сообщил Киркоров.