Достижения.рф

Стало известно, почему суд над Аглаей Тарасовой проходит в закрытом формате

Прокуратура потребовала 3,5 года колонии для актрисы Аглаи Тарасовой
Аглая Тарасова (Фото: Instagram* @aglayatarasova)

Прокурор на заседании суда потребовал назначить актрисе Аглае Тарасовой наказание в виде 3,5 лет колонии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.



Суд провёл процесс в закрытом режиме. Инициатива исходила от защиты. Адвокат артистки заявил о её плохом самочувствии и попросил удалить прессу из зала суда. Юрист пояснил, что разбирательство может затронуть детали личной жизни подзащитной, которые он счёл нелицеприятными.

В поддержку Аглаи Тарасовой в суд пришли её коллеги. Среди них были актёры Леонид Ярмольник, Евгений Цыганов, Юлия Снигирь и Юлия Топольницкая. Тарасова уже дала показания в суде. Она сообщила, что не знала точный состав жидкости в своём вейпе и выразила раскаяние в произошедшем.

В материале «Радио 1» рассказываем все подробности судебного заседания.

Читайте также:

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0