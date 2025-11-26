Стало известно, почему суд над Аглаей Тарасовой проходит в закрытом формате
Прокурор на заседании суда потребовал назначить актрисе Аглае Тарасовой наказание в виде 3,5 лет колонии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Суд провёл процесс в закрытом режиме. Инициатива исходила от защиты. Адвокат артистки заявил о её плохом самочувствии и попросил удалить прессу из зала суда. Юрист пояснил, что разбирательство может затронуть детали личной жизни подзащитной, которые он счёл нелицеприятными.
В поддержку Аглаи Тарасовой в суд пришли её коллеги. Среди них были актёры Леонид Ярмольник, Евгений Цыганов, Юлия Снигирь и Юлия Топольницкая. Тарасова уже дала показания в суде. Она сообщила, что не знала точный состав жидкости в своём вейпе и выразила раскаяние в произошедшем.
В материале «Радио 1» рассказываем все подробности судебного заседания.
Читайте также: