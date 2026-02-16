Достижения.рф

«Ягодка опять»: Певица Слава показала фанатам свою фигуру в одном нижнем белье — фото

Анастасия Сланевская (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Певица Анастасия Сланевская снова показала, что не боится смелых образов. На этот раз исполнительница хита «Одиночество» продемонстрировала стройную фигуру в гримёрке перед выходом на сцену.



Артистка сняла себя на телефон, позируя перед зеркалом. Она распустила тёмные кудрявые волосы и зафиксировала их повязкой. Для видео Слава выбрала чёрный бюстгальтер, подчёркивающий декольте, серые трусы и дополнила образ туфлями на высоком каблуке.

Анастасия Сланевская (Фото: Instagram*/nastya_slava)

«45! Боюсь, дальше будет лучше! Поэтому запомним меня такой!» — поделилась знаменитость.

Подписчики в основном отреагировали с восторгом. В комментариях её называли «шикарной», «красавицей», писали, что у неё «фигура мечты» и отметили, что исполнительница «Ягодка опять».
Никита Кротов

