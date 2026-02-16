«Ягодка опять»: Певица Слава показала фанатам свою фигуру в одном нижнем белье — фото

16 февраля 2026, 19:08

Певица Слава показала фанатам свою фигуру в одном нижнем белье

Анастасия Сланевская (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Певица Анастасия Сланевская снова показала, что не боится смелых образов. На этот раз исполнительница хита «Одиночество» продемонстрировала стройную фигуру в гримёрке перед выходом на сцену.





Артистка сняла себя на телефон, позируя перед зеркалом. Она распустила тёмные кудрявые волосы и зафиксировала их повязкой. Для видео Слава выбрала чёрный бюстгальтер, подчёркивающий декольте, серые трусы и дополнила образ туфлями на высоком каблуке.



Анастасия Сланевская (Фото: Instagram*/nastya_slava)



«45! Боюсь, дальше будет лучше! Поэтому запомним меня такой!» — поделилась знаменитость.