«Это бред»: Пригожин объяснил, почему комитет по запрету песен в России не нужен

16 февраля 2026, 16:57

Пригожин раскритиковал предложение Mia Boyka создать комитет по запрету песен

Иосиф Пригожин (Фото: Instagram* @prigozhin_iosif)

Продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал идею певицы Mia Boyka создать в России комитет по запрету песен. По его мнению, предложение является устаревшим, так как контроль за музыкальной индустрией в стране уже осуществляют действующие системы и эксперты.





В разговоре с Общественной Службой Новостей Пригожин отметил, что современные артисты и так тщательно проверяют свои треки.

«Сейчас писать музыку и создавать ролики — дело не из простых. Тебе нужно несколько раз перепроверить содержание песни, содержание клипа, чтобы там не было никаких слов, которые могли бы кого-то скомпрометировать, оскорбить или задеть. К чему дополнительно внедрять какие-то комитеты по запрету песен? Это бред какой-то, честно говоря», — сказал Иосиф Игоревич.