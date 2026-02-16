«Очень ценно»: Экс-солистка SEREBRO получила награду в Госдуме
Певица Ольга Серябкина удостоилась награды от партии «Новые люди»
Певица Ольга Серябкина получила награду от партии «Новые люди» в Государственной думе. Об этом артистка сообщила в своём блоге.
Серябкину отметили в номинации «Поп-исполнительница».
«Для меня это очень ценно. Благодарю от души партию «Новые люди», — написала Ольга.Широкую известность Серябкина получила как участница группы SEREBRO. Она выступала автором многих песен коллектива, среди которых хиты «Мама Люба», «Mimimi», «Мало тебя» и «Я тебя не отдам». В 2018 году певица покинула группу, а в 2019-м представила сольный альбом «Косатка в небе».
В сентябре артистка заявила о желании выступить на «Интервидении». Серябкина готова сделать исключение для этого конкурса, хотя обычно не стремится участвовать в подобных мероприятиях.
