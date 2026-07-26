«Колдовали больше 200 часов!»: Яна Рудковская удивила фанатов своим новым платьем на фестивале в Баку — фото

26 июля 2026, 12:32

Актриса Яна Рудковская показала фанатам платье с вышитыми жемчугом ландышами

Яна Рудковская (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Яна Рудковская блистала на красной дорожке бакинского «Дрим Фест 2026» в эксклюзивном кутюрном творении, созданном специально для звездного продюсера. Для выхода она выбрала неизменно женственный силуэт в фирменной кукольной эстетике и первым делом поделилась деталями лука с фолловерами.





Перед объективами фотографов Рудковская предстала в длинном белом платье на тонких бретелях. Изюминкой ансамбля стала пышная юбка, украшенная изящной ручной вышивкой в виде ландышей.



Яна Рудковская (Фото: Instagram*/rudkovskayaofficial)



«На красную дорожку я вышла в специально сшитом под меня кутюрном платье — шедевр, над которым мастерицы колдовали больше 200 часов!» — отметила знаменитость.