Украинка с самыми большими щеками в мире похвасталась откровенным фото

Анастасия Покрищук (Фото: Инстраграм*@justqueen88)
Украинская модель Анастасия Покрищук, известная своими аномально большими скулами, поделилась фотографией в откровенном наряде на своем аккаунте.
Знаменитость, которая утверждает, что обладает самыми большими щеками в мире, сделала снимок в зеркале. На фото она позирует в синем топе-бандо, который частично открывает грудь, и черных шортах, подчеркивающих ее кубики пресса. В подписи к публикации она отметила: «Что-то я побелела. Пора в солярий».
Ранее Игорь Николаев опубликовал на своей страничке в соцсети редкое фото с дочерью Вероникой и шокировал поклонников своим внешним видом.
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*Запрещен в РФ
Анастасия Покрищук (Фото: Инстраграм*@justqueen88)
Ранее Игорь Николаев опубликовал на своей страничке в соцсети редкое фото с дочерью Вероникой и шокировал поклонников своим внешним видом.
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*Запрещен в РФ
Анастасия Хохлова