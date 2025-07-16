Яну Троянову* могут оштрафовать за нарушение закона об иноагентах
Актрисе Яне Трояновой* грозят два штрафа общей суммой в 100 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах. Об этом сообщает РИА Новости.
В отношении артистки составлено два протокола. Согласно им, Троянова* не предоставила сведения о деятельности иноагента и не публиковала соответствующую маркировку. За оба правонарушения ей грозят штрафы в 50 тысяч рублей.
Дело будет рассмотрено в Замоскворецком суде Москвы 22 июля и в Таганском 28 августа. В реестр иноагентов Троянову* внесли в ноябре 2023 года. Актриса пыталась обжаловать данное решение, но ей было отказано.
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