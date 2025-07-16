Яну Троянову* могут оштрафовать за нарушение закона об иноагентах

16 июля 2025, 04:12

Яна Троянова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актрисе Яне Трояновой* грозят два штрафа общей суммой в 100 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах. Об этом сообщает РИА Новости.