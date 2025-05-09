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Ярко-розовый берет, клетчатый шарф и премиальные носки: Татьяна Брухунова продолжает удивлять смелыми образами

Татьяна Брухунова опубликовала новую подборку образов
Татьяна Брухунова (фото: Instagram* @bruhunova)

Татьяна Брухунова (фото: Instagram* @bruhunova)

Молодая жена Евгения Петросяна каждую неделю делится подборкой самых ярких «луков». На днях она опубликовала новые фотографии в личном блоге.
На Татьяну Брухунову регулярно обрушивается хейт из-за её нарядов. Пользователи соцсетей шокированы, какие деньги женщина тратит на «колхозные» образы. Дело в том, что супруга артиста скупает люксовые вещи и необычно сочетает их между собой.

Например, на днях она облачилась в куртку-бомбер с цветочным принтом и светлые джинсы. Дополнили образ яркие розовые акценты – берет, очки, сумка и кеды.

Также Брухунова показала образ с плащом горчичного цвета. Здесь акцентом стали шапка и шарф от Chanel с чёрно-белым клетчатым узором. Дополнила образ Татьяна белыми кедами и высокими носками, разумеется, брендовыми.

Татьяна Брухунова (фото: Instagram* @bruhunova)

Отметим, что каждый свой образ жена Петросяна дополняет сумкой. В гардеробе женщины из огромное количество, и все также люксовых брендов.

Татьяна Брухунова (фото: Instagram* @bruhunova)

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*запрещён в РФ
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«На её глазах расстреляли маму»: Мария Горбань впервые встретила День Победы без любимого человека
Мария Горбань впервые встретила 9 Мая без бабушки
09 мая 2025, 12:26

Мария Горбань (фото: Telegram @mashagorban)

Мария Горбань сообщила о семейном горе. 38-летняя актриса рассказала об ушедшей из жизни бабушке.
В честь празднования Дня Победы многие российские артисты рассказали семейные истории, связанные с Великой Отечественной войной, а также поделились подвигами своих предков.

Горбань показала видео со своей бабушкой Галей, которая прослезилась, получив букет на праздник Великой Победы. Однако недавно женщины не стало.

«Я не делилась с вами печальным известием. Но в любой семье случается горе. Это первое 9 мая без моей любимой бабушки Гали. Бабушка очень трепетно относилась к этому Великому дню, она была совсем ребёнком, когда на её глазах расстреляли маму, ей очень повезло, что её спасла прекрасная женщина! Спасибо, бабуля, что научила ценить и благодарить! Этот праздник со слезами на глазах и в сердце!», – написала артистка в личном блоге.
Также сегодня россиян с праздником поздравила певица Клава Кока, которая опубликовала кадры со своего концерта, где исполнила песню «Катюша» Звезда призвала не забывать о подвиге предков и помнить, что «мы – последнее поколение, видевшее ветеранов».

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Клава Кока, Игорь Николаев и другие звезды поздравили россиян с Днём Победы
09 мая 2025, 11:29

Фото: iStock/Epitavi

В День Победы каждый житель России благодарит ветеранов за бессмертный подвиг и возможность жить. Звёзды шоу-бизнеса присоединились к ним.
Так, Клава Кока опубликовала в соцсетях кадры со своего концерта, на котором исполнила песню «Катюша». Певица призвала никогда не забывать о подвиге предков.
«Мы — последнее поколение, видевшее ветеранов. Даже супергерои не могут жить вечно.... Но песни могут! И память может! Она бессмертна!» — эмоционально высказалась певица.
Певец и Композитор Игорь Николаев опубликовал фото своего деда Ивана Николаевича, который участвовал в битве за Берлин.
«Добрейший человек, любимый дедушка. С Днём Победы!» — написал Николаев.
Татьяна Навка и Пётр Чернышев вышли на связь из ледовой арены, где готовится шоу в честь праздника. Более 160 артистов примут участие в уникальном спектакле, расскажут историю о подвиге, искренней любви и вере в победу.
«Дорогие друзья, мы поздравляем вас с годовщиной Великой Победы! Этот праздник живет в каждом доме, в каждой семье, в каждом сердце», — заявила Навка.
Виктория Боня, которая сейчас находится на Эвересте, рассказала, как она вместе с экспедицией отмечает День Победы. В палатке играла песня «На безымянной высоте». «С Днём Победы! Вот такая музыка у нас играет», — с улыбкой сообщила Боня.
Актриса Саша Зверева эмоционально прочла пронзительное стихотворение Самуила Маршака «Мальчик из села Поповки». Певица заверила, что подвиг советских солдат должны помнить их потомки.
«Никогда, покуда мы живы. Нигде, как далеко бы мы ни забрались. Не дадим забыть подвиг наших дедушек и бабушек. Будем с гордостью рассказывать и показывать детям, а потом внукам. Каждый год в этот день мы помним, благодаря кому мы живём. <…> С праздником Великой Победы, друзья!» — написала певица.
Ранее Наталья Подольская рассказала о дедушках, которые прошли войну. Артистка отметила, что с особым трепетом относится к Дню Победы.

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#память
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Олег Газманов раскрыл особенность песен военных лет
09 мая 2025, 11:23

Олег Газманов (фото: РИА Новости/Павел Бедняков)

Певец Олег Газманов высказался о военных песнях. Его слова приводит Telegram-канал «Звёздная пыль».
Исполнитель отметил, что переслушал множество военных песен и пришёл к выводу, что они все позитивные несмотря на то, что были написаны в тяжёлое время.

«Там нет песен про то, что все погибли. Так как раз песни о жизни, о чувствах, о любви» , – подчеркнул Газманов.
В качестве примеров артист привёл такие известные композиции, как: «Смуглянка», «Первым делом – самолёты», «Катюша», «Дорожка фронтовая» и другие. Все они позитивные и радостные, несмотря на то, что посвящены войне и тяжёлой судьбе людей, которые героически сражались с врагом.

Ранее россиян с 9 Мая поздравил сын артиста, певец Родион Газманов.

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«Все, что связано с войной, вызывает у меня слезы»: Наталья Подольская рассказала о героях в своей семье
Наталья Подольская рассказала о дедушках, которые прошли войну
09 мая 2025, 11:21

Наталья Подольская (Фото: Инстаграм* @nataliapodolskaya)

Певица Наталья Подольская рассказала о дедушках, которые прошли войну. Артистка отметила, что с особым трепетом относится к Дню Победы.
Сегодня россияне отмечает великую дату — 80 лет со Дня Победы. Люди чтят память предков и поздравляют ветеранов. Наталья Подольская, которая в настоящее время пребывает в Стамбуле с сестрой-двойняшкой, поделилась снимками своих дедушек, которые прошли войну.

Артистка эмоционально рассказала о своих предках.

«На фото два моих дедушки. Кондратюк Антон и Подольский Алексе ушли на войну очень молодыми ребятами. Оба были ранены, но выжили для нас. У дедушки Леши была контузия в голову с потерей памяти, которая потом восстановилась. Сегодня один из самых важных праздников для нашей страны и всего мира — День Победы», — обратила внимание исполнительница хита «Почему небо плачет».

Наталья Подольская с сестрой (Фото: Инстаграм* @nataliapodolskaya)


Наталья рассказала, что ее отношение к празднику сильно поменялось. Певица подчеркнула, что в настоящее время с особым трепетом воспринимает все, что связано с 9 мая. Она гордится подвигом своих родственников и всех, кто защищал Родину.

«Когда у меня появились дети, этот праздник лично для меня стал очень важным и особенным <...> Я горжусь нашей страной. Я горжусь нашей победой. Я говорю искреннее спасибо... со слезами на глазах», — поделилась Подольская в своих соцсетях.

Экс-участница «Фабрики звезд» показала подписчикам видео, снятое в номере гостиницы. Артистка и ее сестра Юлиана обнимались на кровати. Они с особым трепетом спели одну из наиболее важных и символичных композиций — «День Победы».

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#певица
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#память
#праздник
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Пугачёва поздравила россиян с Днём Победы
09 мая 2025, 11:11

Алла Пугачёва (фото: Instagram** @alla_orfey)

Алла Пугачёва поздравила россиян с Днём Победы. Певица опубликовала соответствующий пост в личном блоге.
Артистка разместила фотографию с вечным огнём и надписью:

«Помянем тех, кого нет с нами, и будем думать о живых!»
Ранее стало известно, что Кристина Орбакайте прилетела на Кипр, где встретилась с мамой. Также 8 мая она дала концерт в Лимассоле на фоне введённого запрета на въезд в Латвию. К слову, Пугачёва на свежих снимках предстала не в лучшем виде: артистка очень сгорбилась и была сильно уставшей. Подробнее о первой за долгое время встрече Пугачёвой с дочерью читайте в материале «Радио 1».

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*признан Минюстом РФ иноагентом
**запрещён в РФ
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