Ярко-розовый берет, клетчатый шарф и премиальные носки: Татьяна Брухунова продолжает удивлять смелыми образами

Татьяна Брухунова (фото: Instagram* @bruhunova)
Молодая жена Евгения Петросяна каждую неделю делится подборкой самых ярких «луков». На днях она опубликовала новые фотографии в личном блоге.
На Татьяну Брухунову регулярно обрушивается хейт из-за её нарядов. Пользователи соцсетей шокированы, какие деньги женщина тратит на «колхозные» образы. Дело в том, что супруга артиста скупает люксовые вещи и необычно сочетает их между собой.
Например, на днях она облачилась в куртку-бомбер с цветочным принтом и светлые джинсы. Дополнили образ яркие розовые акценты – берет, очки, сумка и кеды.
Также Брухунова показала образ с плащом горчичного цвета. Здесь акцентом стали шапка и шарф от Chanel с чёрно-белым клетчатым узором. Дополнила образ Татьяна белыми кедами и высокими носками, разумеется, брендовыми.
Татьяна Брухунова (фото: Instagram* @bruhunova)
Отметим, что каждый свой образ жена Петросяна дополняет сумкой. В гардеробе женщины из огромное количество, и все также люксовых брендов.
Татьяна Брухунова (фото: Instagram* @bruhunova)
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*запрещён в РФ
Например, на днях она облачилась в куртку-бомбер с цветочным принтом и светлые джинсы. Дополнили образ яркие розовые акценты – берет, очки, сумка и кеды.
Также Брухунова показала образ с плащом горчичного цвета. Здесь акцентом стали шапка и шарф от Chanel с чёрно-белым клетчатым узором. Дополнила образ Татьяна белыми кедами и высокими носками, разумеется, брендовыми.
Татьяна Брухунова (фото: Instagram* @bruhunova)
Отметим, что каждый свой образ жена Петросяна дополняет сумкой. В гардеробе женщины из огромное количество, и все также люксовых брендов.
Татьяна Брухунова (фото: Instagram* @bruhunova)
Читайте также:
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова