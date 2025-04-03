Юлия Барановская (Фото: Instagram*/baranovskaya_tv)
Телеведущая Юлия Барановская опубликовала видео с Андреем Аршавиным в день рождения дочери.
3 апреля 2008 года не только появилась на свет Яна, дочь телеведущей и футболиста, но и произошел значимый момент в карьере Аршавина — он забил гол на Кубке УЕФА, став мировой звездой.
Кроме Яны, у Барановской и Аршавина есть общие сыновья: 19-летний Артём и 12-летний Арсений. После их скандального развода экс-супруги долгое время конфликтовали по поводу алиментов на содержание детей.
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«Да здравствует Юля Аршавина! Сначала родила сына, а теперь и дочь. А Андрей подарил гол», — отметил комментатор, вспоминая тот памятный матч.
Кроме Яны, у Барановской и Аршавина есть общие сыновья: 19-летний Артём и 12-летний Арсений. После их скандального развода экс-супруги долгое время конфликтовали по поводу алиментов на содержание детей.
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Анастасия Хохлова