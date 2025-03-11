«Ведут себя спокойно»: Барановская не смогла вернуться в Москву из-за атаки со стороны ВСУ

Юлия Барановская (Фото: РИА Новости/Алексей Никольский)
Телеведущая Юлия Барановская не смогла вернуться в Москву из-за массированной атаки со стороны Украины. Она отметила работу экипажа в Telegram-канале.
«Наш борт развернули на Санкт-Петербург. Кабинный экипаж и пассажиры ведут себя спокойно: бортпроводники и пилоты постоянно рассказывают об обстановке. Вылетаю в Москву. Берегите себя и близких», — сказано в сообщении.Барановская добавила, что обычно спит при перелетах, но в этот раз не удалось. Она проснулась от слов командира экипажа о «military problem».
Ранее стало известно, что рядом с местом атаки со стороны украинских дронов в Москве оказался американский журналист Лекс Фридман.
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