Козловский вспомнил, как Комягин сыграл Маяковского в сериале «Карамора»

21 февраля 2026, 07:13

Данила Козловский назвал умершего Коломягина артистом невероятной силы

Данила Козловский (Фото: РИА Новости / Алексей Филиппов)

Данила Козловский выразил соболезнования в связи со смертью актера и лидера группы Shortparis Николая Комягина. О личных переживаниях он сообщил в воем Телеграм-канале.





Усопшего Козловский назвал «невероятной силы артистом и музыкантом». Однако звезда фильма «Экипаж» подчеркнул, что Коломягин также был человеком «удивительной интеллигентности и хрупкости».



Николай снялся в сериале Козловского «Карамора» в роли Владимира Маяковского. Режиссер вспомнил, как в 2022 году кастинг‑директор посоветовал ему пригласить музыканта на роль:. Съемочной команде требовался исполнитель с мощной внутренней энергией, и в Комягине ее нашли.





«Мы понимали, что Маяковского должна играть личность. Человек, на которого посмотришь, и все станет ясно», — отметил Козловский.