Козловский вспомнил, как Комягин сыграл Маяковского в сериале «Карамора»
Данила Козловский назвал умершего Коломягина артистом невероятной силы
Данила Козловский выразил соболезнования в связи со смертью актера и лидера группы Shortparis Николая Комягина. О личных переживаниях он сообщил в воем Телеграм-канале.
Усопшего Козловский назвал «невероятной силы артистом и музыкантом». Однако звезда фильма «Экипаж» подчеркнул, что Коломягин также был человеком «удивительной интеллигентности и хрупкости».
Николай снялся в сериале Козловского «Карамора» в роли Владимира Маяковского. Режиссер вспомнил, как в 2022 году кастинг‑директор посоветовал ему пригласить музыканта на роль:. Съемочной команде требовался исполнитель с мощной внутренней энергией, и в Комягине ее нашли.
«Мы понимали, что Маяковского должна играть личность. Человек, на которого посмотришь, и все станет ясно», — отметил Козловский.Напомним, Комягин скончался в возрасте 39 лет. По информации Ксении Собчак, которая год назад брала у него интервью, музыкант ушел из жизни после тренировки по боксу из-за остановки сердца.