Юлия Пересильд призналась, что её полёт в космос негативно отразился на здоровье мамы: «Сложная онкология»

Юлия Пересильд (фото: Telegram @juliaperesild_tg)
Полёт Юлии Пересильд в космос впечатлил многих. Актриса за считанные месяцы подготовилась к экспедиции и успешно справилась с задачей.
Однако родные артистки тяжело перенесли такие непростые съёмки звезды, с которых она могла не вернуться.
Пересильд в беседе с KR.ru рассказала, что её полёт очень плохо отразился на здоровье мамы.
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Пересильд в беседе с KR.ru рассказала, что её полёт очень плохо отразился на здоровье мамы.
«Через месяц после моего возвращения у моей мамы началась очень сложная онкология горла. Психосоматика. Представляешь, какой уровень напряжения!», – поделилась актриса.Юлия отметила, что после тренировок возвращалась домой злая, подходила к холодильнику и открывала бутылку Просекко. Напряжённое состояние дочери не могла не заметить её мама, которая сильно переживала.
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Анастасия Чинкова