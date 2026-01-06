«После Ивлеевой — всё можно?»: Поплавская обрушилась на эротическую ёлку

06 января 2026, 13:41

Яна Поплавская раскритиковала эротическое новогоднее шоу в театре Кирилла Ганина

Яна Поплавская (Фото: Telegram @yana_poplavskaya)

Актриса Яна Поплавская в своём Telegram-канале прокомментировала новогоднюю постановку в театре Кирилла Ганина. Она негативно оценила эротическое шоу «НеДетская Ёлка 6».





Поплавская заявила, что считает такие мероприятия недопустимыми во время специальной военной операции. По её мнению, эта ситуация стала следствием «голой» вечеринки блогерши Анастасии Ивлеевой, участники которой, как считает актриса, не понесли серьёзной ответственности.

«В стране война, а кому-то лишь бы голой (пятой точкой) на публике посверкать. Всё почему? Потому что слишком легко отделались «герои» ивлеевской вечеринки: ноль осуждения, максимум рукопожатности. Всем всё можно. Нельзя только мобилизованным демобилизоваться и домой вернуться», — написала Яна.