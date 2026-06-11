Стал известен пол шестого ребенка 44-летней модели Натальи Водяновой
Модель Наталья Водянова ждёт шестого ребенка, пол которого долгое время держала в секрете. Однако теперь интриги стало меньше — фанаты наконец-то получили свой ответ. Об этом сообщает «СтарХит».
В конце мая Водянова появилась на обложке французского Vogue в мини-платье, которое подчеркнуло округлившийся живот. У поклонников не осталось сомнений, что звезда не только в положении, но и гордится тем, что вскоре вновь станет мамой.
Согласно материалу, у 44-летней модели и её супруга, французского предпринимателя Антуана Арно, родится девочка. Для пары этот ребёнок станет третьим общим, а лично для Водяновой — шестым. Антуан и Наталья вместе с 2011 года, хотя свой брачный союз они заключили только в 2020-м.
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