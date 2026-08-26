Юлия Савичева повысила стоимость выступлений после добавления в репертуар «экстрим-вокала»
Певица Юлия Савичева повысила стоимость выступлений после добавления в репертуар «экстрим-вокала». Об этом пишет SHOT.
Бывшая участница «Фабрики звёзд» и «Евровидения» теперь зарабатывает на частных мероприятиях, получая до 3 миллионов рублей за выступление. Ранее её гонорары составляли примерно 1,5–2 миллиона. Юлия обновила свой образ: сменила стиль, перешла в рок и начала исполнять песни в стиле скриминга. На корпоративных вечеринках она выступает как с новыми композициями, так и с популярными хитами, такими как «Если в сердце живёт любовь» и «Высоко».
В своём райдере Савичева указывает, что ей необходим перелёт бизнес-классом, отдельные места для трёх гитар в салоне самолёта. Её проживание должно быть минимум в полулюксе пятизвёздочного отеля. Кроме того, Юлия требует суточные в размере 10 тысяч рублей, полезное питание, кофе без кофеина, а также наличие специально обученной сотрудницы в гримёрке для отпаривания костюмов и помощи в переодевании во время выступления.
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