26 августа 2026, 12:21

SHOT: Юлия Савичева удвоила гонорар за выступления с экстрим-вокалом

Юлия Савичева (Фото: Instagram* / @yuliasavicheva)

Певица Юлия Савичева повысила стоимость выступлений после добавления в репертуар «экстрим-вокала». Об этом пишет SHOT.