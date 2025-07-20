Юлия Волкова и Лена Катина воссоединились в Крыму: «Любовь в каждом мгновении»

20 июля 2025, 11:28

Певицы Волкова и Катина воссоединились в Крыму

Юлия Волкова и Лена Катина (фото: Instagram** @official_juliavolkova)

Певицы Юлия Волкова и Лена Катина выступили с концертом в Ялте. Участницы воссоединившейся группы «Тату» дали понять, что оставили все размолвки в прошлом.





Артистки обнародовали совместное фото. Они предстали сидящими за столиком в ресторане отеля с прекрасным видом на местные природные красоты. Волкова надела ярко-зелёный топ и шорты, а Катина предпочла белую майку и пёстрые брюки. Певицы трогательно смотрели друг другу в глаза.





«Любовь в каждом мгновении», – подписали они снимок словами из своей песни.