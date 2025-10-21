Достижения.рф

Футбольный блогер Михаил Борзыкин попал в список «Миротворца*»

Михаил Борзыкин (Фото: Telegram @mborzykin)

Футбольный блогер Михаил Борзыкин оказался в базе данных украинского сайта «Миротворец*».



Как сообщает издание «Постньюс», администраторы проекта внесли Борзыкина в список за его публичные высказывания. Блогер критиковал санкции в отношении российского спорта, поддерживал развитие футбола в Крыму и осуждал атаки по территории Белгородской и Воронежской областей.

В своей публикации создатели ресурса предъявили Борзыкину обвинения. Адмитнистраторы утверждают, что Михаил занимается «пропагандой войны», публично поддерживает «убийства граждан Украины» и совершает «покушение на суверенитет и территориальную целостность страны». Помимо этого, они считают его «соучастником преступлений против Украины и её граждан».

Ранее в базу украинского сайта «Миротворец»* внесли свыше 20 малышей из России.

Читайте также:

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0