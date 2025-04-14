Юная избранница Лепса Аврора Киба показала фигуру в откровенном платье

Аврора Киба (Instagram* @avrorakiba)
Юная невеста Григория Лепса Аврора Киба продемонстрировала фигуру, надев алое полупрозрачное кружевное платье с глубоким декольте.
Киба часто говорит о своей любви к моде и отлично разбирается в люксовых брендах. На этот раз она решила выбрать для выхода в свет максимально откровенный наряд.
Так, девушка опубликовала видео, на котором покрасовалась перед подписчиками в алом полупрозрачном кружевном платье с глубоким декольте, продемонстрировав свою точеную фигуру. При этом волосы девушка собрала в пучок.
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* Запрещён в РФ
Так, девушка опубликовала видео, на котором покрасовалась перед подписчиками в алом полупрозрачном кружевном платье с глубоким декольте, продемонстрировав свою точеную фигуру. При этом волосы девушка собрала в пучок.
Аврора Киба (Instagram* @avrorakiba)Аврора Киба (Instagram* @avrorakiba)В качестве аксессуаров Киба выбрала клатч, а для завершения образа добавила длинные серьги и кольца с крупными камнями в цвет платья.
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Элина Позднякова