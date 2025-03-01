«Зачем тебе старикан с прицепом?»: в соцсетях бурно обсуждают «свадебные фото» Камилы Валиевой

Камила Валиева (фото: Telegram @kamilavalieva26official)
Камила Валиева снова попала под волну народного обсуждения. На этот раз пользователи соцсетей заинтересовались личной жизнью 18-летней фигуристки.
В Сети убеждены, что сердце спортсменки занято. Она сама не заявляла об этом открыто, но 14 февраля опубликовала фото огромного букета. Пояснений никаких дано не было, но поклонники сами сделали выводы. Фигуристка побывала на свидании в ресторане, откуда опубликовала фото. В это же время капитан клуба «ЦСКА» Никита Нестеров на своей странице выставил снимки из того же места.
А теперь по Сети распространились фотографии Валиевой в белом платье, перчатках до локтя и прозрачных штанах. Telegram-канал «Тулуп Тутберидзе» подписал снимки: «Свадебные фото Камилы Валиевой».
В комментариях неравнодушные поклонники сразу же начали спорить, зачем юной фигуристке, хоть и попавшей в скандал с допингом, такой старый муж.
В комментариях люди, знакомые с ситуацией, поспешили успокоить остальных: фотографии являются всего лишь рекламой известного бренда. А если Валиева и состоит в отношениях с Нестеровым, то выходить за него замуж она пока не торопится.
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А теперь по Сети распространились фотографии Валиевой в белом платье, перчатках до локтя и прозрачных штанах. Telegram-канал «Тулуп Тутберидзе» подписал снимки: «Свадебные фото Камилы Валиевой».
В комментариях неравнодушные поклонники сразу же начали спорить, зачем юной фигуристке, хоть и попавшей в скандал с допингом, такой старый муж.
«Ох, Камила, зачем тебе этот старикан с прицепом. Ты достойна гораздо лучшего», – пишут пользователи.Разница в возрасте у Камилы с Никитой составляет 13 лет. Однако разведённый олимпийский чемпион имеет двоих детей и миллионные долги по алиментам.
В комментариях люди, знакомые с ситуацией, поспешили успокоить остальных: фотографии являются всего лишь рекламой известного бренда. А если Валиева и состоит в отношениях с Нестеровым, то выходить за него замуж она пока не торопится.
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Анастасия Чинкова