Никита Михалков объяснил, почему важно устраивать праздники в трудные времена

04 июля 2026, 14:38

Никита Михалков (Фото: Instagram* @nikita__mikhalkov)

Народный артист РСФСР и режиссёр Никита Михалков выступил на кинофестивале «В кругу семьи» в Ярославле. Он заявил, что проведение праздников играет важную роль даже в сложные времена.





Как передаёт слова Михалкова корреспондент NEWS.ru, такие мероприятия помогают смягчать боль и горе. При этом артист подчеркнул, что важно признавать существование трудностей, но не утрачивать способность радоваться и организовывать торжества.

«Понимаете, есть очень правильное словосочетание: чувство меры. Когда праздник устраивается для того, чтобы не было видно горя, потому что ты знаешь, что оно есть. А когда ты устраиваешь праздник, не замечая, что есть горе, и не желая это замечать, — это неправильно <...>. Когда я устраиваю праздник для того, чтобы смягчить это горе, я знаю, что оно есть», — заявил режиссёр.