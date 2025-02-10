Юра Борисов (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Журналисты издания Super выяснили, что у Юры Борисова есть младший брат. Как он выглядит и чем занимается?
Брата номинированного на «Оскар» актёра зовут Влад. Ему 22 года. Они вместе выросли в подмосковном городе Реутове в семье учителя физкультуры и риелтора.
Влад тоже связан с кинематографом. Он учился в Московском институте кино и телевидения. В настоящее время работает режиссёром и художником по свету. В его портфолио уже есть несколько короткометражных фильмов, клипов и рекламы. Также молодой человек занимается фотографией и монтажом.
Кроме того, Влад Борисов очень любит путешествовать. В начале этого года он отправился в экспедицию в Бурятию, а после возвращения приступил к съёмкам тизера к сериалу в качестве режиссёра. У Владислава большие амбиции, а популярность старшего брата никак не сказалась на отношениях близких родственников. Влад и Юра часто проводят время вместе и подшучивают друг над другом.
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Влад тоже связан с кинематографом. Он учился в Московском институте кино и телевидения. В настоящее время работает режиссёром и художником по свету. В его портфолио уже есть несколько короткометражных фильмов, клипов и рекламы. Также молодой человек занимается фотографией и монтажом.
Кроме того, Влад Борисов очень любит путешествовать. В начале этого года он отправился в экспедицию в Бурятию, а после возвращения приступил к съёмкам тизера к сериалу в качестве режиссёра. У Владислава большие амбиции, а популярность старшего брата никак не сказалась на отношениях близких родственников. Влад и Юра часто проводят время вместе и подшучивают друг над другом.
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Анастасия Чинкова