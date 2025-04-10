Юра Борисов подписал контракт с крупнейшим актёрским агентством Голливуда

Юра Борисов (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Юра Борисов подписал контакт с United Talent Agency (UTA) – одной из трёх крупнейших агентских компаний Голливуда.
Отмечается, что среди бывших и нынешних клиентов агентства такие знаменитые актёры и режиссёры как Харрисон Форд, Крис Пратт, Джонни Депп, Тим Бёртон, Кристофер Нолан и М. Найт Шьямалан.
О заключённом Борисовым контракте сообщило крупнейшее киноиндустриальное издание Variety.
Напомним, что в этом году фильм режиссёра Шона Бейкера «Анора», в котором сыграл в том числе Борисов, выиграл премию «Оскар». Актёр также номинировался как исполнитель Лучшей мужской роли второго плана.
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О заключённом Борисовым контракте сообщило крупнейшее киноиндустриальное издание Variety.
Напомним, что в этом году фильм режиссёра Шона Бейкера «Анора», в котором сыграл в том числе Борисов, выиграл премию «Оскар». Актёр также номинировался как исполнитель Лучшей мужской роли второго плана.
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Анастасия Чинкова